Okulların çevresinde ve dijital dünyada çocuk güvenliğini güçlendirme kararlılığı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde bir araya geldi. Törende Tekin, okullarda alınan fiziki önlemlerin yanı sıra çocukların dijital mecralarda maruz kaldıkları içeriklerle mücadeleye dair kapsamlı bir yaklaşımın zorunlu olduğunu vurguladı.

okul güvenliğinde bütüncül yaklaşım:

Bakan Tekin, konuşmasında okullarda güvenliğin sağlanmasına yönelik tedbirlerin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürdüğünü belirterek, "Okullarımızın kapısında, bahçesinde ve koridorunda gereken her tedbiri ilgili bütün otoritelerle, bakanlıklarımızla eş güdüm içerisinde kararlılıkla alıyoruz ve almayı sürdüreceğiz" dedi. Okullarda yaşanan saldırıların faillerinin hukuk önünde en ağır cezayı alacağını vurgulayan Tekin, hukuki sürecin işleyeceğini fakat meseleyi sadece ceza ile açıklamanın yetersiz kalacağını ifade etti.

dijital mecralar ve yalnızlık bağlantısı:

Tekin, son bir yıl içinde okullara silahla ve bıçakla yönelenlerin neredeyse tamamının çocuk yaşta olduğuna dikkat çekti. Soruşturma dosyalarının izini sürdüklerinde, çocukların sıklıkla "aylarca baş başa kalınmış bir ekran" ile karşı karşıya kaldığını ve ekranların arkasındaki mekanizmaların gençleri radikalleştirebildiğini belirtti. Kahramanmaraş ve Turgutlu örneklerini vererek, "ekranın ardından binlerce kilometre ötedeki katilleri 'kahraman' diye sunan mecralar"ın rolüne işaret etti ve bu tehdidin sınır tanımayan karakterini vurguladı.

aile, okul ve üniversitelerin sorumluluğu:

Tekin, çocukların okul dışında dijital dünyada maruz kaldıkları içeriklerin korunma sürecinin önemli bir parçası olduğunu belirterek ailelere ve öğretmenlere çağrıda bulundu. Ailelerden çocuklarının dijital faaliyetlerini yakından takip etmelerini; öğretmenlerden ise öğrenci davranışlarındaki değişimleri ciddiye almalarını istedi. "Evinde silah bulunduran herkes de onu evlatlarımızın asla erişemeyeceği şekilde muhafaza etmeyi hukuki olduğu kadar vicdani bir mesuliyet olarak görsünler" uyarısında bulunarak ev içi sorumluluğun altını çizdi. Üniversitelerden de bu meseleyi tüm boyutlarıyla araştırarak bulgularıyla yol göstermelerini talep etti ve bakanlığın iş birliğine açık olduğunu söyledi.

siyasi malzeme yapılmaması ve toplumsal duyarlılık:

Tekin, yaşanan acıların siyasi tartışmalara malzeme edilmemesi gerektiğini belirtti: "Eleştiriye hürmetimiz tamdır. Fakat eleştiri ile çığırtkanlık arasındaki çizgiyi herkesin görmesi gerekir." Sosyal medyada saldırı görüntülerinin paylaşılmasının, teyitsiz söylentilerin yayılmasının ve acıyı siyasi araç haline getirmenin yeni saldırganları özendirebileceği konusunda uyardı. Paylaşılan her bilginin saldırganı ve yöntemi çoğaltan bir örnek teşkil ettiğini söyledi ve sorumluluk çağrısını yineledi.

sanat ve sporun koruyucu rolü:

Bakan Tekin, çocukların korunmasında sanat ve sporun önemine de dikkat çekti; sanat eğitiminin çocukların ruhsal ve sosyal gelişimini destekleyerek şiddet ve yalnızlıkla mücadelede etkili bir araç olduğunu ifade etti. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da törende sanatın bir toplumun kendisini nasıl gördüğüyle doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayarak, sanatını icra etmeyen toplumların dünyada söz sahibi olamayacağını söyledi. Erdoğan, Türk medeniyetinin çok çeşitli sanat alanlarında zengin bir birikime sahip olduğunu ve müziğin bu birikimi yansıttığını belirtti.

Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Necmeddin Bilal Erdoğan’ın yanı sıra Ankara Valisi Yakup Canbolat, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Gülçin Yahya Kaçar, öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN İLE İLİM YAYMA VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI NECMEDDİN BİLAL ERDOĞAN, ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2026-2027 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ'NE KATILDI