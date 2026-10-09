Okulların huzuru için Dicle'de kapsamlı güvenlik planı

Toplantı detayları

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde okulların güvenliği ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin ele alındığı toplantı, Dicle Kaymakamı Mustafa Atış başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Yazı İşleri Müdürü Mahmut Laçin, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Amiri Erdoğan Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Selçuk ve ilgili birim personeli katıldı.

Gündem ve hedefler:

Toplantıda okullarda güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamı oluşturulması, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadele, okullarda her türlü şiddetin önlenmesi ve gıda güvenliği gibi başlıklar öncelikli gündem maddeleri olarak ele alındı. Mustafa Atış, alınan önlemlerin takipçisi olacaklarını vurgulayarak sözlerine şunları ekledi:

"Geleceğimiz olan öğrencilerimizin okullarında güvenli ve huzurlu ortamda eğitim almalarını önemsiyoruz. Hem sevgili öğrencilerimizin hem de onları yetiştiren eğitim camiamızın mensubu kıymetli öğretmenlerimizin sağlıklı, güvenli ve huzurlu ortamda ders işlemeleri için çalışıyoruz. Okul içi ve okul çevrelerinde gerekli güvenlik tedbirleri alarak, bu anlamda inşallah eğitim-öğretimi yılını sorunsuz bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadele, okullarda her türlü şiddetin önlenmesi, gıda güvenliği, sağlıklı ve güvenli eğitim ortamı için alınan ve uygulanan kararların takipçisi olacağız. Bu vesileyle yarınlarımız olan sevgili öğrencilerimize daimi başarılar, kıymetli öğretmenlerimize kolaylıklar ve yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum"

İzleme ve uygulama:

Yetkililer, toplantıda belirlenen kararların uygulanması ve takip edilmesi konusunda kararlılık bildirdi. Okul içi ve çevresindeki güvenlik tedbirlerinin hayata geçirilmesiyle, eğitim-öğretim yılının sorunsuz geçirilmesi hedefleniyor.

DİYARBAKIR'IN DİCLE İLÇESİNDE, OKULLARIN GÜVENLİĞİ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN ELE ALINDIĞI TOPLANTI YAPILDI.