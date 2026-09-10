Ölen eşinin başında beş gün bekleyen leylek sağlığına kavuşup doğaya salındı

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesinde akıma kapılarak hayatını kaybeden eşinin cansız bedeni başında aç ve susuz 5 gün bekleyen leylek, bölge ekiplerinin müdahalesiyle koruma altına alındı.

Müdahale ve tedavi süreci:

Bitkin düşen leylek, Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından bulunduktan sonra gerekli ilk müdahaleler yapıldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen bakım ve sağlık kontrollerinin ardından leyleğin tedavisi tamamlandı.

Doğaya bırakılması:

Tedavi sürecinin ardından gözlemleri olumlu sonuç veren leylek, uygun koşullar sağlandıktan sonra tekrar doğaya salındı. Olay, bölgedeki yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaları ve ekiplerin hızlı müdahalesinin önemini bir kez daha gösterdi.

ESKİŞEHİR’DE ÖLEN EŞİNİN BAŞINDA AÇ VE SUSUZ 5 GÜN BEKLEYEN LEYLEĞİN TEDAVİSİ TAMAMLANDIKTAN SONRA DOĞAYA SALINDI.