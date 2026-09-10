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Ölen eşinin başında beş gün bekleyen leylek sağlığına kavuşup doğaya salındı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, akıma kapılan eşinin başında aç ve susuz beş gün bekleyen leylek, koruma ekiplerinin tedavisiyle doğaya salındı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ölen eşinin başında beş gün bekleyen leylek sağlığına kavuşup doğaya salındı

Ölen eşinin başında beş gün bekleyen leylek sağlığına kavuşup doğaya salındı

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesinde akıma kapılarak hayatını kaybeden eşinin cansız bedeni başında aç ve susuz 5 gün bekleyen leylek, bölge ekiplerinin müdahalesiyle koruma altına alındı.

Müdahale ve tedavi süreci:

Bitkin düşen leylek, Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından bulunduktan sonra gerekli ilk müdahaleler yapıldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen bakım ve sağlık kontrollerinin ardından leyleğin tedavisi tamamlandı.

Doğaya bırakılması:

Tedavi sürecinin ardından gözlemleri olumlu sonuç veren leylek, uygun koşullar sağlandıktan sonra tekrar doğaya salındı. Olay, bölgedeki yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaları ve ekiplerin hızlı müdahalesinin önemini bir kez daha gösterdi.

ESKİŞEHİR’DE ÖLEN EŞİNİN BAŞINDA AÇ VE SUSUZ 5 GÜN BEKLEYEN LEYLEĞİN TEDAVİSİ TAMAMLANDIKTAN SONRA...

ESKİŞEHİR’DE ÖLEN EŞİNİN BAŞINDA AÇ VE SUSUZ 5 GÜN BEKLEYEN LEYLEĞİN TEDAVİSİ TAMAMLANDIKTAN SONRA DOĞAYA SALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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