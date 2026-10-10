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Oltu'da camide gönüllere dokunan engelsiz buluşma

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Oltu Birlik Camisi'nde düzenlenen etkinlikte özel ihtiyaçlı öğrenciler, aileleri ve ilçe protokolü bir araya geldi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 09:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Oltu'da camide gönüllere dokunan engelsiz buluşma

etkinliğin amacı:

Erzurum'un Oltu ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Oltu Birlik Camisi'nde düzenlenen program, özel ihtiyaçlı öğrencilerin cami ortamını tanıması ve din görevlileriyle bir araya gelmesini amaçladı. Etkinlik, Engelli Koordinatörleri Eda Öztaş ve Musa Akkuş öncülüğünde gerçekleştirildi; öğrenciler, aileleri ve ilçe protokolü katıldı.

programın akışı:

Programın açılışında özel ihtiyaçlı öğrenciler Selim İnce ve Kübra İnce, televizyon izleyerek öğrendikleri Kur'an-ı Kerim'den sureler okuyarak katkı sundu. Etkinlikte ayrıca özel ihtiyaçlı öğrenci Osman Akkuş bir konuşma gerçekleştirdi. Sunum ve tanıtımın ardından Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ruhan Çiçek ve Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

ebeveyn ve koordinatörün sözleri:

Engelli Koordinatörü Eda Öztaş programı değerlendirirken şunları söyledi: "Rehabilitasyon merkezinden gelen öğrencilerimizle ve diğer okullardaki özel ihtiyaçlı bireylerimizle engelsiz cami buluşmasını bugün gerçekleştirdik. Çocuklarımız Kur'an okudular, hediyeler aldılar. Camiyi tanıdılar; cami ve sosyal hayatla ilgili çocuklarımızın yüzünü güldürmeye çalıştık. Onların gönüllerini yapmaya çalıştık. Engelin fiziksel değil gönülde olduğunu bir daha gördük. Yeter ki gönüller engelli olmasın."

Etkinlikte söz alan özel ihtiyaçlı çocuğu olan Ömer Akkuş ise erişilebilirlik sorunlarına vurgu yaptı: "Özürlülere yardım derken sadece para akıllara geliyor. Özürlüye sevgi lazım, özürlüye hizmet lazım. Bu toplumda bazı şeyleri aşamadık. 35 yıldır çocuğum özürlü; bugüne kadar çocuğumu lokantaya götüremedim, çünkü engelli girişi yok. Bu sorunlara toplum olarak çözüm bulmalıyız."

Program, özel ihtiyaçlı öğrencilerin cami ve din hizmetleriyle buluşması açısından anlamlı görüntülere sahne oldu; katılımcılar hem dini ortamı deneyimledi hem de erişilebilirlik ve toplumsal katılımın önemini bir kez daha vurguladı.

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE, CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI DOLAYISIYLA ÖZEL İHTİYAÇLI...

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE, CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI DOLAYISIYLA ÖZEL İHTİYAÇLI ÖĞRENCİLERİN ENGELSİZ CAMİDE BULUŞMASINI AMAÇLAYAN ANLAMLI BİR PROGRAM DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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