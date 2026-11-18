programın kapsamı:

Bilecik Belediyesi, geçen yıl başlattığı Bir Genç Üniversiteli girişimiyle gençlerin eğitimine katkı sunmaya devam ediyor. Programdan 25 yaş altı üniversite öğrencileri yararlanabiliyor. Destek iki ayrı ödemeden oluşuyor: her biri 6.000 TL olan iki adet katkı ile toplam 12.000 TL sağlanıyor.

başvuru işlemleri ve son tarih:

Destekten yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuru ve ayrıntılar için bigencuniversiteli.bilecik.bel.tr adresini ziyaret etmeli. Şartları taşıyan adayların başvuruları 27 Kasım tarihine kadar değerlendirilecek.

Başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar ve gerekli evraklar söz konusu web sayfasında yer alıyor; başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerin zaman kaybetmeden başvurmaları öneriliyor.

BİLECİK BELEDİYESİ’NDEN ÜNİVERSİTELİ GENÇLERE EĞİTİM DESTEĞİ