Belediyenin üst katı sosyal tesise dönüştürülüyor

Pazaryeri ilçesinde kullanılmayan belediye binasının üst katı, ilçenin sosyal hayatına katkı sağlamak amacıyla yeniden düzenleniyor. Yapılan çalışma ile boş kalan alanın değerlendirildiği ve yaklaşık bin metrekarelik kapalı alanda çok amaçlı bir tesis oluşturulduğu belirtildi.

Projenin kapsamı:

Proje kapsamında oluşturulacak alan, düğün, nişan, cemiyet ve mevlit gibi özel günlerin yanı sıra gündelik kullanım için de tasarlanıyor. Tesis bünyesinde bir kafeterya ve çocukların kullanabileceği oyun alanları yer alacak; böylece her yaştan vatandaşın ve ailelerin faydalanabileceği bir yaşam alanı hedefleniyor.

Kurumlar arası iş birliği ve uygulama detayları:

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, projenin hayata geçirilmesinde kurumlar arası dayanışmanın önemli olduğunu vurguladı. Tekin, "Sosyal tesisin zemin döşeme çalışmaları Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlüler tarafından gerçekleştirilirken, tavan ve salonun boya çalışmaları ise Bursa'nın İnegöl Belediyesi tarafından karşılandı" dedi.

Başkan Tekin, projenin özellikle ailelerin sosyal ihtiyaçlarına cevap vermesinin amaçlandığını, hem özel günlerin düzenlenmesine hem de ilçe halkının bir araya gelerek keyifli vakit geçirmesine imkân sağlayacağını belirtti. Kullanılmayan üst katın sosyal tesise dönüştürülmesiyle belediye binasının bu bölümünün ilçeye değer katan bir yaşam alanına dönüşeceği ifade edildi.

BİLECİK'İN PAZARYERİ İLÇESİNDE BELEDİYE BİNASININ İNŞAAT HALİNDEK, ÜST KATI, VATANDAŞLARIN SOSYAL YAŞAMINA KATKI SAĞLAYACAK ÇOK AMAÇLI BİR SOSYAL TESİSE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR. YAKLAŞIK BİN METREKARELİK ALANDA HAYATA GEÇİRİLECEK PROJE, İLÇEYE YENİ BİR BULUŞMA VE ETKİNLİK MERKEZİ KAZANDIRACAK.