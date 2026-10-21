Omü'den Samsun'un üretim gücüne üniversite destek hamlesi

ziyaret ve katılımcılar:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yönetimi, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Heyette Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kestel ve Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar yer aldı.

iş birliği gündemi:

Gerçekleştirilen görüşmede, Karadeniz ve Kuzey Anadolu'nun önemli üretim merkezlerinden Samsun'da, OMÜ ile kamu kurumları ve özel sektör arasında geliştirilebilecek iş birlikleri ve projeler ele alındı. Özellikle sanayi ve teknoloji başlıkları ön plana çıktı ve farklı sektörlerde ortak uygulama olanakları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

hedefler ve değerlendirme:

Toplantıda, üniversite, kamu ve özel sektör iş birliğinin geliştirilmesine yönelik mevcut çalışmalar değerlendirildi. Katılımcılar, akademik bilgi ve yerel üretim dinamiklerinin buluşturulmasının Samsun'un üretim kapasitesini güçlendireceğine dikkat çekti ve iş birliklerinin somut projelere dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

OMÜ yönetiminin Vali Tavlı ile yürüttüğü bu görüşmeler, kentteki sanayi ve teknoloji odaklı yatırımların üniversite desteğiyle pekiştirilmesine yönelik adımların başlangıcı olarak değerlendiriliyor. İlerleyen süreçte tarafların iş birliğini derinleştirme niyeti, Samsun'un bölgesel üretim rolünü güçlendirme potansiyelini taşıyor.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) YÖNETİMİ, SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI’YI ZİYARET EDEREK ÜNİVERSİTE, KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ARASINDA GELİŞTİRİLEBİLECEK İŞ BİRLİKLERİ VE PROJELERİ GÖRÜŞTÜ.