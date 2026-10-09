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On öğrencinin hafızlık başarısı Bozüyük'te kutlandı

Bozüyük'te Yeşilkent Kumral Abdal ve Soğukpınar Kur'an kurslarında eğitim alan 10 öğrenci hafızlıklarını tamamladı; icazet ve hediyeler takdim edildi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:57

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

On öğrencinin hafızlık başarısı Bozüyük'te kutlandı

Bozüyük'te hafızlık eğitimi başarıyla tamamlandı

Bozüyük ilçesinde Yeşilkent Kumral Abdal Kur'an Kursu ile Soğukpınar Kur'an Kursu'nda eğitim gören 10 öğrenci hafızlıklarını tamamladı. Başarı belgeleri ve çeşitli hediyeler düzenlenen törenle öğrencilere verildi.

Tören ve takdim:

İcazetnameler ve hediyeler, Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı tarafından takdim edildi. Programda öğrencilerin elde ettiği başarı kutlanırken, öğrenciler ve aileleri tebrik edildi.

Kaymakamın mesajı:

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı törende, "Hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Bu anlamlı başarıda emeği geçen hocalarımıza ve ailelerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimizin bundan sonraki hayatlarında da başarılı olmalarını diliyorum" dedi.

Program, hafızlık eğitiminin değerine dikkat çeken ve hem öğrencilerin hem ailelerin gururla ayrıldığı bir etkinlik olarak tamamlandı.

BİLECİK’TE 10 ÖĞRENCİ HAFIZLIK EĞİTİMİNİ TAMAMLADI

BİLECİK’TE 10 ÖĞRENCİ HAFIZLIK EĞİTİMİNİ TAMAMLADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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