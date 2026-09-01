Operasyon Çubuk'ta uygulama noktalarını paylaşan grubu çözdü

Çubuk'ta uygulama noktalarını paylaşanlara yönelik operasyon:

Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis ve jandarma tarafından kurulan denetim noktalarını sosyal medya üzerinden paylaşarak şüphelilerin kaçmasına yardımcı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Soruşturma, denetimlerin etkinliğini azaltan paylaşım zincirinin tespit edilmesi üzerine derinleştirildi.

İddialar ve tespitler:

Soruşturmada, kurulan mesajlaşma grubu sayesinde aranan şahısların, suça karışan kişilerin veya trafik yönünden eksik belgesi bulunan araç sürücülerinin denetim noktalarından kaçarak kontrol dışına çıktığı tespit edildi. Bu bulgular, soruşturmayı yürüten birimlerce delil toplama ve şüphelilerin belirlenmesi yönünde kullanıldı.

Operasyon ve adli süreç:

Çalışmanın ardından, Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla eş zamanlı operasyon kararı alındı. Yapılan operasyonda, 1 Eylül 2026 günü saat 05.00 civarında gerçekleştirilen baskınlarla toplam 36 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adli süreç için Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve delil değerlendirmelerinin devam ettiği bildirildi.

Çubuk’ta uygulama noktalarını paylaşanlara operasyon: 36 şüpheli yakalandı