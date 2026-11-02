Operasyonlar kesintisiz sürdü: Mersin'de bir haftada 697 kişi yakalandı

Vali Atilla Toros başkanlığında değerlendirme:

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında gerçekleştirilen Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda, il genelinde yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler ve operasyonların sonuçları ele alındı. Toplantıda emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız çalıştığı vurgulandı.

Yakalanan şüpheliler ve adli süreç:

Toplantıda paylaşılan verilere göre, 26 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan toplam 697 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Yakalananların tespit ve teslim süreçleriyle ilgili koordinasyonun sürdüğü belirtildi.

Trafik denetimlerinin kapsamı:

Trafik denetimleri kapsamında ise 133 bin 737 araç kontrol edilirken, bin 14 araç trafikten menedildi. Denetimlerde ayrıca bin 88 okul servis aracı ve bin 59 ticari taksi kontrol edildi; ilgili mevzuata aykırı tespitlere işlem yapıldı.

Yetkililer, kent genelinde asayişin korunması için saha çalışmalarının ve denetimlerin kesintisiz devam edeceğini, toplum güvenliğinin sağlanmasının öncelik olmaya devam edeceğini ifade etti.

MERSİN'DE 26 EKİM-1 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA GÜVENLİK VE ASAYİŞ ÇALIŞMALARINDA, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN VE ARANAN 697 KİŞİ YAKALANARAK ADLİ MERCİLERE TESLİM EDİLDİ.