Ordu günleri İstanbul’da hasreti projeyle buluşturdu

Ordu Tanıtım Günleri İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yoğun ilgiyle devam ediyor

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fuar ve Etkinlik Alanı’nda düzenlenen 15. Ordu Tanıtım Günleri, memleket özlemi çeken gurbetçiler ve Ordu’ya ilgi duyan ziyaretçileri bir araya getiriyor. Etkinlik boyunca Ordu Büyükşehir Belediyesi standı en çok görülen noktalar arasında yer alıyor; ziyaretçiler hem yöresel lezzetleri tadıyor hem de belediyenin yürüttüğü projeler hakkında bilgi alıyor.

Güler: "Burada hem hasret gideriyoruz, hem de projelerimizi görüşüyoruz":

Etkinlikte yoğun bir tempoda misafirlerini ağırlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ziyaretçilerle sohbet ederek talepleri ve beklentileri dinliyor. Başkan Güler, Ordu’nun kültürel ve gastronomi alanındaki değerlerini öne çıkararak, "Ordu Günleri artık bir gelenek. Çok yoğun bir ilgi var. Hem kültürel olarak hem gastronomi olarak güzelliklerimizi paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Güler, etkinliğin aynı zamanda yeni projelerin görüşüldüğü bir platform olduğunu vurguladı.

Stand etkinlikleri, tanıtım ve ikramlar:

Ordu Büyükşehir Belediyesi standında zaman zaman kemençe eşliğinde oyunların oynandığı, ziyaretçilere fındık, Kybele çikolatası ve çeşitli hediyelerin ikram edildiği gözleniyor. Stantta belediyenin tamamladığı ve planladığı hizmetler tanıtılıyor; ziyaretçiler hem nostaljik bir buluşma yaşıyor hem de gelecek projeler hakkında bilgi sahibi oluyor.

Etkinliğin düzenlendiği alanda Orduluların yanı sıra Ordu’yu merak eden çok sayıda İstanbullu da yer alıyor. Organizasyon, memleket hasretini giderme niteliğinin yanında kentin tanıtım hedeflerine hizmet eden bir platform olarak görülüyor. Başkan Güler, etkinliklerin gelenekselleşmesinin Ordu sevgisini daha da güçlendirdiğini belirtiyor ve tanıtım çalışmalarının bundan sonraki süreçte de yoğun şekilde süreceğini ifade ediyor.

İstanbul’da Ordu Tanıtım Günleri’ne yoğun ilgi