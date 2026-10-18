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Kurtarılan Zeynep'in uykusunu bozmayan eller

Bakan Çiftçi, Sapanca'da selde mahsur kalan 8 aylık Zeynep'in AFAD ekiplerince kurtarıldığını, Murat Ergül'ün bebeği pışpışladığını duyurdu.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 14:15

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kurtarılan Zeynep'in uykusunu bozmayan eller

Kurtarılan Zeynep'in uykusunu bozmayan eller

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi sosyal medya hesabından Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sel nedeniyle mahsur kalan 8 aylık Zeynep'in AFAD ekipleri tarafından kurtarıldığını duyurdu. Bakan, paylaşımında olayın hem müdahale hem de insanî yönünü öne çıkaran ifadeler kullandı.

Müdahale anı:

Açıklamaya göre arama-kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilerek kısa sürede bebeğe ulaştı. AFAD personeli Murat Ergül, Zeynep'i güvenli bölgeye taşırken kucağındaki bebeğin uykusunun bölünmemesi için onu nazikçe pışpışladı. Bakan Çiftçi bu sahneyi "Sen uyu Zeynep kızım, biz buradayız." sözleriyle aktardı ve müdahalenin duygusal bir boyut taşıdığını vurguladı.

Bakanın değerlendirmesi:

Çiftçi, kurtarma çalışmalarını yürütürken özveri gösteren ekipleri takdir etti; başta Murat Ergül olmak üzere bütün görevli personeli "kendi canlarını hiçe sayarak" vatandaşların yardımına koşan kahramanlar olarak nitelendirdi. Mesajında "Seni kurtaran o eller, uykunu bölmeye bile kıyamadı" ifadelerine yer verdi ve "Cenab-ı Hak bütün evlatlarımızı her türlü afetten muhafaza eylesin" dileğinde bulundu.

Olay, afet müdahalelerinin koordinasyonunun önemini ve ekiplerin hem teknik yeterliliğini hem de insani hassasiyetini ortaya koydu. Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının sürdürülmeye devam ettiğini belirtirken, kurtarılan bebeğin son sağlık durumu hakkında ek bir detay paylaşılmadı.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, SOSYAL MEDYA HESABINDAN SAKARYA’DA SEL NEDENİYLE MAHSUR KALAN 8...

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, SOSYAL MEDYA HESABINDAN SAKARYA’DA SEL NEDENİYLE MAHSUR KALAN 8 AYLIK ZEYNEP BEBEĞİN AFAD EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILMASINA DAİR GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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