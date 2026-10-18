Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Tatvan Masterlar Antalya'da Bitlis'e kupayı taşıdı

Antalya'da düzenlenen 2026 Soccer Cup'ta Bitlis temsilcisi Tatvan Masterlar, 24 takım arasındaki beş günlük turnuvayı zafere taşıyarak şampiyon oldu.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 14:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Tatvan Masterlar Antalya'da Bitlis'e kupayı taşıdı

Tatvan Masterlar'ın 2026 Soccer Cup'taki zaferi

Antalya'da düzenlenen 2026 Soccer Cup Futbol Turnuvası'nda Bitlis'i temsil eden Tatvan Masterlar Futbol Takımı, 24 takım arasından ortaya koyduğu başarılı performansla şampiyonluğa ulaştı.

Turnuvanın akışı:

Toplam 24 takımın katıldığı organizasyon, Antalya'da beş gün boyunca sürdü ve çekişmeli maçlara sahne oldu. Tatvan Masterlar, turnuva boyunca sergilediği disiplinli ve istikrarlı oyunla rakiplerini geride bıraktı.

Bölge sporuna katkısı:

Takımın elde ettiği şampiyonluk, Bitlis ve çevresindeki amatör spor camiası için önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor. Bu sonuç, hem takımın hem de bölge sporunun görünürlüğünü artırdı ve geleceğe dönük motivasyonu güçlendirdi.

Organizasyon boyunca gösterilen mücadele ve turnuvanın düzeyi, katılımcı takımların performanslarını ön plana çıkardı; Tatvan Masterlar ise kupayı kaldırarak Antalya'daki etkinliğe damga vurdu.

ANTALYA&#039;DA DÜZENLENEN 2026 SOCCER CUP FUTBOL TURNUVASI&#039;NDA BİTLİS&#039;İ TEMSİL EDEN TATVAN MASTERLAR...

ANTALYA'DA DÜZENLENEN 2026 SOCCER CUP FUTBOL TURNUVASI'NDA BİTLİS'İ TEMSİL EDEN TATVAN MASTERLAR FUTBOL TAKIMI, 24 TAKIM ARASINDAN ŞAMPİYONLUĞA ULAŞARAK BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kasımpaşa evinde net skorla Samsunspor'u 4-1 yendi
images

Türk mücadele sporları tek çatı için ikinci kurultayda birlik arıyor
images

Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı; Orkun ve Rashica kadroda yok
images

Kasımpaşa etkili baskıyla devreye 2-1 önde

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Saburhane'de birlik ve lezzet buluşması: 9. Muğla tarhana festivali 2 bin kişiye ikram etti

Öğrenciler uluslararası projelerle özgüven ve dil kazanıyor

Mardin'de sanat ve miras iç içe geçti: kültür yolu festivali başladı

Bartın'da 15 saatte 27 ihbar: seller ve çatı uçmaları kentte etkili oldu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

Çorum'dan Gaziantep'te erken üstünlük: Cengiz Ünder fileleri havalandırdı

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol