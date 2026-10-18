Tatvan Masterlar Antalya'da Bitlis'e kupayı taşıdı

Tatvan Masterlar'ın 2026 Soccer Cup'taki zaferi

Antalya'da düzenlenen 2026 Soccer Cup Futbol Turnuvası'nda Bitlis'i temsil eden Tatvan Masterlar Futbol Takımı, 24 takım arasından ortaya koyduğu başarılı performansla şampiyonluğa ulaştı.

Turnuvanın akışı:

Toplam 24 takımın katıldığı organizasyon, Antalya'da beş gün boyunca sürdü ve çekişmeli maçlara sahne oldu. Tatvan Masterlar, turnuva boyunca sergilediği disiplinli ve istikrarlı oyunla rakiplerini geride bıraktı.

Bölge sporuna katkısı:

Takımın elde ettiği şampiyonluk, Bitlis ve çevresindeki amatör spor camiası için önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor. Bu sonuç, hem takımın hem de bölge sporunun görünürlüğünü artırdı ve geleceğe dönük motivasyonu güçlendirdi.

Organizasyon boyunca gösterilen mücadele ve turnuvanın düzeyi, katılımcı takımların performanslarını ön plana çıkardı; Tatvan Masterlar ise kupayı kaldırarak Antalya'daki etkinliğe damga vurdu.

ANTALYA'DA DÜZENLENEN 2026 SOCCER CUP FUTBOL TURNUVASI'NDA BİTLİS'İ TEMSİL EDEN TATVAN MASTERLAR FUTBOL TAKIMI, 24 TAKIM ARASINDAN ŞAMPİYONLUĞA ULAŞARAK BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.