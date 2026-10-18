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Bekçinin garajında beşinci çocuk gibi büyüyen kuzu Ravza

Şanlıurfa Eyyübiye'de 62 yaşındaki bekçi İbrahim Çiçek, 1 aylıkken sahiplendiği kuzu Ravza'yı 9 ay boyunca bebek gibi besleyip garajda birlikte gezdiriyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bekçinin garajında beşinci çocuk gibi büyüyen kuzu Ravza

Bekçinin garajında beşinci çocuk gibi büyüyen kuzu Ravza

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bir tır garajında bekçilik yapan 62 yaşındaki İbrahim Çiçek, 9 ay önce henüz 1 aylıkken sahiplendiği kuzu Ravza'ya adeta bebek gibi bakıyor. Aralarındaki sıcak bağ, garaja uğrayanların ve çalışanların dikkatini çekiyor.

Günlük yaşamı:

Çiçek, Ravza'yı ilk zamanlarda sütle beslediğini, zamanla beslenme biçiminin değiştiğini söylüyor. Bugün kuzunun mönüsünde badem şekeri, ekmek ve ot bulunuyor. Ravza, gün boyunca Çiçek'e eşlik ediyor; birlikte otoparkı geziyor ve Çiçek'in verdiği komutlara karşılık veriyor. "Gel", "git", "kalk" ve "otur" gibi sözleri anlayan kuzu, gösterdiği uyumla çevredekilerin ilgisini topluyor.

Garajda çalışanlar ve buraya gelenler Ravza'nın davranışlarını izliyor; Çiçek de kuzunun tanıdık bir figür haline geldiğini belirtiyor. Ravza, bekçinin yanından ayrılmıyor ve çoğu zaman onunla beraber dolaşıyor; Çiçek, "Ben burada bekçiyim o da ikinci bekçi oldu" diyerek bu uyumu vurguluyor.

Bağ ve duygusallık:

İbrahim Çiçek, Ravza'yı ailesinin bir ferdi olarak görüyor ve ona karşı hissettiklerini sıkça dile getiriyor. "Ravza benim 5 çocuğumdur. Benim yanımdan ayrılmaz. Yavru iken aldım. Süt ile besledim. Şimdi büyüdü böyle oldu. Şimdi 9 aylık oldu." sözleri, aralarındaki ilişkinin derinliğini gösteriyor.

Çiçek, daha önce kuzuyu eve götürdüğünü ancak mahalle sakinlerinin rahatsız olması üzerine şimdi depoda beslediğini anlatıyor. Ravza'nın kendisinden habersiz hiçbir yere gitmediğini, uzaklaştığında bağırdığını ve başkaları kovaladığında kucağına geldiğini ifade ediyor. Ayrıca, "Bu hayvan bana tam alıştı... Şimdi kesmeye de kıyamıyorum" diyerek kuzuyla birlikte uzun yıllar yaşamak istediğini belirtiyor.

Bekçi ile kuzu arasındaki ilişki, sıradan bir hayvan-bakım ilişkisini aşan, karşılıklı güven ve alışkanlıklara dayanan bir bağ olarak öne çıkıyor. Garaj çevresindeki yaşamın bir parçası haline gelen Ravza, hem Çiçek'in hem de çevresindekilerin gündelik rutinine eşlik etmeye devam ediyor.

Şanlıurfa&#039;da bekçi ile kuzunun sıradışı dostluğu hayrete düşürüyor

Şanlıurfa'da bekçi ile kuzunun sıradışı dostluğu hayrete düşürüyor

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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