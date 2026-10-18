Muhtarların sesi Kayseri'de: validen ve başkandan 19 Ekim mesajı

Vali Çiçek'in mesajı:

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında muhtarlık müessesesinin devlet ile vatandaş arasındaki bağ ve yerel yönetimin temel yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Muhtarlığın yereldeki işlevi:

Vali Çiçek, muhtarların görev yaptıkları mahalle ve köylerde devleti temsil ederek kamu hizmetlerinin vatandaşa ulaşmasında önemli sorumluluk üstlendiğini belirtti. Muhtarların "vatandaşlarımızın talep, beklenti ve ihtiyaçlarını yakından takip eden" yapısıyla halk ile kamu kurumları arasında bir köprü görevi gördüğünü ifade etti.

Mesajında, muhtarlık teşkilatının gelişen kamu yönetimi anlayışına uyum sağlayarak kendini yenilediğini ve en uzak yerleşim yerlerinde dahi hizmetlerin etkin yürütülmesine katkı sunduğunu kaydetti. Ayrıca muhtarların yerinde tespit ettikleri sorunları ilgili kurumlara aktarıp çözüm süreçlerini takip ederek toplumsal dayanışmayı güçlendirdiklerine dikkat çekti.

Başkan Büyükkılıç'ın kutlaması:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yayımladığı mesajda muhtarlara teşekkür ederek onların mahallelerin ihtiyaçlarını tespit etmede ve hizmetlerin ulaştırılmasında üstlendiği öneme işaret etti.

Belediye ile işbirliği ve hizmet vurgusu:

Başkan Büyükkılıç, muhtarları "mahallelerimizin gören gözü, duyan kulağı" olarak tanımladı ve kent yönetiminde muhtarlarla kurulan güçlü iletişim ve istişare kültürünün önemini vurguladı. Kayseri'nin merkezinden kırsal mahallelerine kadar hizmet götürme gayretinde muhtarların görüş ve önerilerinin hizmetlerin şekillenmesinde belirleyici olduğunu belirtti.

Büyükkılıç, Kayseri'nin 16 ilçesinde görev yapan muhtarların katkılarına değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlık müessesesine verdiği önemin yerel demokrasiyi ve kamu hizmetlerine erişimi güçlendirdiğini söyledi. 19 Ekim'in Muhtarlar Günü ilan edilmesinin muhtarlara verilen değerin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Her iki yetkili de muhtarların devlet ile vatandaş arasındaki iletişimi sağlayan temsilciler olduğunu hatırlatarak, tüm muhtarlara görevlerinde kolaylık, sağlık ve mutluluk diledi.

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI.