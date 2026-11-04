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Ordu yaylalarında doğanın sonbahar paleti göz kamaştırıyor

Ordu'nun yüksek rakımlı yaylalarında sonbahar, yeşili sarı, turuncu ve kahverengine çeviriyor; dağ yamaçlarında renkli manzaralar ve drone görüntüleri oluştu.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Ordu yaylalarında doğanın sonbahar paleti göz kamaştırıyor

Ordu yaylalarında sonbahar dönüşümü

Ordu'nun yüksek kesimli yaylalarında sonbaharın gelişiyle birlikte yazın hakim olduğu yeşil örtü yerini sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına bıraktı. Bitki örtüsünün zengin olduğu bu alanlarda, ağaçların yaprakları soğuyan havayla birlikte renk değiştiriyor ve dağ yamaçlarında adeta bir görsel şölen oluşuyor.

rakımın ve iklimin etkisi:

Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde sıcaklıkların düşmesi, yapraklardaki kimyasal değişimleri hızlandırıyor; bu da renk geçişlerini belirginleştiriyor. Yaz boyunca yeşilin her tonunu barındıran yaylalarda, mevsimsel dönüşüm doğanın farklı katmanlarını ortaya koyuyor.

Korgan'da drone görüntüleri:

Kışa hazırlanan Korgan ilçesindeki yaylalar drone ile havadan görüntülendiğinde, geniş perspektifte sarı ve kahverengi alanların oluşturduğu mozaik dikkat çekiyor. Bu kareler, bölgenin sonbahar estetiğini ve mevsimsel değişimin ölçekli etkisini net biçimde sunuyor.

Yerel ekosistem ve fotoğraf tutkunları için bu dönem, doğanın renk oyunlarını izlemek ve belgelemek açısından önemli bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor.

KIŞ MEVSİMİNİN YAKLAŞMASIYLA BEYAZ ÖRTÜYE HAZIRLANAN KORGAN İLÇESİNDEKİ YAYLALAR DRON İLE HAVADAN...

KIŞ MEVSİMİNİN YAKLAŞMASIYLA BEYAZ ÖRTÜYE HAZIRLANAN KORGAN İLÇESİNDEKİ YAYLALAR DRON İLE HAVADAN ÇEKİLİRKEN, ORTAYA ÇIKAN GÜZEL GÖRÜNTÜ DİKKAT ÇEKTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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