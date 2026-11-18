Ordu'da sonbaharın renkleri

Ordu'da sonbaharın gelişi, şehrin yeşil dokusunu sarı ve kahverenginin tonlarına dönüştürdü. Sahil boyunca uzanan ağaçlar ile mavi denizin birleşimi, kente farklı bir estetik kazandırdı. Boztepe ve çevresi, bu geçişin en etkileyici noktalarından biri olarak öne çıktı.

Boztepe'den panoramik görüntüler:

Yüksek kesimlerde bulunan Boztepe, Karadeniz ve kent siluetini aynı karede sunuyor. Sonbaharın son günlerine yaklaşılırken yaprakların renk değiştirmesi, Boztepe'den bakıldığında kartpostallık manzaralar oluşturdu. Ziyaretçiler, fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla bu eşsiz birleşimi kayda aldı.

Sahil hattında sonbaharın buluşması:

Sahil şeridinde ağaçların sararan yaprakları, Karadeniz'in mavi tonu ile bütünleşti. Kıyı boyunca yürüyüş yapanlar ve sahil kenarındaki kafelerde oturanlar, deniz manzarasıyla harmanlanan sonbahar renklerinin keyfini çıkardı. Doğanın farklı renkleri, Ordu sahilinde görsel bir zenginlik sundu.

Vatandaşlar, yazı aratmayan güneşli havayı fırsat bilerek dışarı çıktı ve sonbaharın son güzel günlerini değerlendirdi. Şehrin panoramik noktaları ile sahil hattı, mevsimin geçişini izlemek isteyenler için cazip birer nokta olmaya devam ediyor.

ORDU’DA SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE SARARAN YAPRAKLAR, DENİZ VE ŞEHRİN SEYİR TERASI OLARAK BİLİNEN BOZTEPE, GÜZEL MANZARALAR OLUŞTURDU.