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Ordu'da denizde bulunan balıkçı dualarla toprağa verildi

Altınordu'dan açılan kayıkla denize açılan 65 yaşındaki Özen Arslan'ın cenazesi, Güzelyalı Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 17:06

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ordu'da denizde bulunan balıkçı dualarla toprağa verildi

ordu'da balıkçının cenazesi uğurlandı:

Altınordu ilçesinden balık tutmak için kayığıyla denize açılan Özen Arslan (65)'ın cansız bedeni, Perşembe ilçesi açıklarında bulunmasının ardından yakınları ve komşularının katıldığı törenle toprağa verildi.

olayın gelişimi:

Dün akşam saatlerinde Kumbaşı Balıkçı Barınağı'ndan ayrıldığı belirtilen Arslan'a ait kayık, bir süre sonra Güzelyalı Mahallesi'nde çalışır halde kıyıya vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi bilgilendirildi. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Arslan'ın cansız bedeni, Perşembe ilçesi Çerli Mahallesi açıklarında deniz yüzeyinde hareketsiz halde bulundu.

cenaze töreni ve defin:

Evli ve iki çocuk babası olan Arslan için Altınordu'daki Güzelyalı Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında merhum aynı mahallede toprağa verildi.

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASI OLDUĞU ÖĞRENİLEN ARSLAN, İKİNDİ NAMAZININ ARDINDAN KILINAN CENAZE NAMAZI...

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASI OLDUĞU ÖĞRENİLEN ARSLAN, İKİNDİ NAMAZININ ARDINDAN KILINAN CENAZE NAMAZI SONRASI AYNI MAHALLEDE TOPRAĞA VERİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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