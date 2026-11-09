Karla mücadeleye erken müdahale: Trabzon'da yayla yollarında yoğun çalışma

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından ulaşımın aksamaması için kapsamlı karla mücadele çalışmalarına başladı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, öncelikle kırsal ve yayla güzergahlarındaki kapalı yolları açmaya odaklandı.

çalışmaların yürütüldüğü bölgeler:

Çalışmalar kapsamında ekipler; Şalpazarı ilçesinin Sinlice ve Kireç mahalleleri, Akçaabat ilçesinin Işıklar ve Kayabaşı Yaylası, Düzköy ilçesinin Çayırbağı, Beypınarı ve Haçkalı Baba yaylaları, Çaykara ilçesinin Sultan Murat Grup Yolu ve Limon Suyu Yaylası, Hayrat ilçesinin Kadınlar Yaylası ile Büyükharman Yaylası ve Maçka ilçesinin Yazlık ve Yüzüncüyıl Mahallesi ile Şimşirli, Taşköprü, Arnastal, Kurtdere ve Üçgedik mevkilerinde çalışıyor.

hedef ve önlemler:

Belediye yetkilileri, tüm ekipman ve personelle yolların güvenli ve sorunsuz ulaşıma açılmasının hedeflendiğini bildirdi. Açıklamada, "İl genelinde karla mücadele çalışmaları devam etmektedir. Yüksek kesimlerde ve yayla güzergahlarının genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapalı durumdadır. Vatandaşlarımızın güvenli ve sorunsuz ulaşım sağlaması için her türlü tedbir alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca vatandaşlara özellikle yayla yollarını kullanmamaları konusunda uyarı yapıldı ve olumsuz durumların TİKOM Alo 153 hattı üzerinden bildirilmesi istendi. Belediye ekipleri, kapalı yolların açılması ve ulaşımın normale dönmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ULAŞIMDA SORUN YAŞANMAMASI İÇİN ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.