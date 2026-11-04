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Ordu'da kültür otağı ağı sekiz ilçede tamamlandı

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin kültür otağı projesi İkizce ve Gürgentepe ile 8 ilçede tamamlandı; hedef 19 ilçeye yaymak ve sosyal alanlar sağlamak.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 12:28

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Ordu'da kültür otağı ağı sekiz ilçede tamamlandı

Kültür otağı projesinde 8 ilçeye ulaşma:

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kültür otağı projesi, il genelinde geleneksel Türk kültürünü yaşatmayı ve vatandaşlar için yeni sosyal buluşma alanları oluşturmayı amaçlıyor. Proje kapsamında 8 ilçede kurulum tamamlandı ve hizmete açılan otağlar, yerel toplulukların kullanımına sunuldu.

Kurulum ve konumlar:

İlk olarak Altınordu ilçesinde hayata geçirilen kültür otağı uygulaması; Akkuş, Aybastı, Çatalpınar, Çaybaşı ve Mesudiye ilçelerinin ardından İkizce ve Gürgentepe’de de tamamlandı. Gürgentepe otağı, bölgedeki seyir terasının bulunduğu alana; İkizce otağı ise ilçe merkezindeki spor salonu çevresine inşa edildi. Bu yer seçimleri, otağların hem günlük kullanıma hem de etkinliklere uygun olmasını hedefliyor.

Tasarım, kullanım ve hedef kitle:

Kültür otağları, geleneksel Türk mimarisinden izler taşıyan yapılar olarak kafeterya konseptiyle tasarlandı. Mekanlar, sosyal hizmet kurumları, dernekler ve çeşitli kuruluşların etkinliklerine ev sahipliği yapacak biçimde düzenlendi. Yaşlı, çocuk ve engelli bireylerin erişimine yönelik imkânlar sağlanırken, özellikle üniversite öğrencileri başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelmesi amaçlanıyor.

Proje, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde yürütülüyor ve geleneksel kültürün gelecek nesillere aktarılması ile ilçelerde sosyal etkileşimin artırılmasını hedefliyor. Belediyenin nihai amacı, projenin kapsama alanını 19 ilçeye ulaştırmak ve otağları daha geniş kitlelerin erişimine açmak olarak açıklandı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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