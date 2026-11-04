Kayseri Seyyid Burhaneddin mirasını 782. yılında uluslararası programla yad etti

Anma programı ve başlangıç:

13. yüzyıl İslam alimi Seyyid Burhaneddin Hazretleri, vefatının 782. yılında Kayseri Valiliği öncülüğünde düzenlenen "2. Uluslararası Seyyid-i Sırdan Seyyid Burhaneddin Muhakkik-i Tirmizi Hazretlerini Anma Etkinliği" kapsamında anıldı. Program, Kayseri İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Yaşar Karayel, Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Bilal Habeş Bulut, ilçe belediye başkanları, akademisyenler, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Organizatörlerin ve konuşmacıların vurguları:

Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Bilal Habeş Bulut açılış konuşmasında, geçen yıl başlatılan anma geleneğinin bu yıl daha geniş ve kapsamlı bir programla sürdürüldüğünü belirtti. Bulut, üç gün sürecek etkinlikler kapsamında akademik sempozyumlar, üniversite konferansları, sergiler ve tiyatro gösterileri gibi faaliyetlerin Kayserili hemşehrilerle buluşturulacağını ifade etti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin Anadolu'nun manevi iklimine yön veren bir şahsiyet olduğunu vurgulayarak, hayatının ve fikirlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasının, gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti ve programa emeği geçenlere teşekkür etti.

Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Yaşar Karayel, Seyyid Burhaneddin'in şeklen bilindiğini ama öz olarak yeterince tanınmadığını belirtti ve şehrin kadim değerlerine sahip çıkacaklarını, bu yoldan geri dönülmeyeceğini ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç üç gün sürecek çalışmalardan şehrin kazanç sağlayacağı ümidiyle emeği geçenlere teşekkür etti. AK Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel ise organizasyonun geçen yıla göre geliştiğini ve valinin yönergesiyle etkinliğin artık devlet anmalarının içine alındığını kaydetti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek konuşmasında, Seyyid Burhaneddin Hazretleri ile ilgili okuduklarında kalbinin ferahladığını söyledi ve türbesini ziyaret ettiğinde farklı bir iklime girildiğini hissettiğini belirtti. Çiçek, Hazret'in o dönemde açtığı çığıra işaret ederek programa emeği geçenlere teşekkür etti.

Programın içeriği ve amaçları:

Üç gün sürecek etkinlikler, anma boyutunun yanı sıra katılımcılara Seyyid Burhaneddin Hazretleri'ni tanıtmayı hedefliyor. Program takviminde seminerler, söyleşiler ve kültürel faaliyetler yer alıyor ve böylece hem akademik hem de halka açık etkinliklerle Hazret'in hayatı ve fikirleri gündeme taşınacak.

Organizasyonu düzenleyen kurumlar ve konuşmacılar, şehrin manevi mirasına sahip çıkarak bu tür etkinlikleri geleneksel hale getirme niyetini tekrarladı ve destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

13. YÜZYIL İSLAM ALİMİ SEYYİD BURHANEDDİN, VEFATININ 782. YILDÖNÜMÜNDE KAYSERİ VALİLİĞİ ÖNCÜLÜĞÜNDE DÜZENLENEN ‘2. ULUSLARARASI SEYYİD-İ SIRDAN SEYYİD BURHANEDDİN MUHAKKİK-İ TİRMİZİ HAZRETLERİNİ ANMA ETKİNLİĞİ’ PROGRAMI KAPSAMINDA DÜZENLENEN SEMPOZYUM İLE ANLATILDI.