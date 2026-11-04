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İstanbul'u kara bulutlar örttü, dron görüntüleri gündüzü geceye çevirdi

İstanbul'da öğle saatlerinde gökyüzü meteorolojinin uyarısını takiben kara bulutlarla kaplandı; Tarihi Yarımada ve Boğaz hattı dronla görüntülendi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:18

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 14:28

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

İstanbul'u kara bulutlar örttü, dron görüntüleri gündüzü geceye çevirdi

İstanbul'u kara bulutlar örttü, dron görüntüleri gündüzü geceye çevirdi

Öğle saatlerinde kent üzerinde hızla toplanan yoğun bulutlar, meteorolojinin uyarılarının ardından kısa sürede gökyüzünü kararttı. İstanbul sokaklarında gündüz ışığı azalırken, şehir silüeti adeta gölge altında kaldı.

gökyüzünde ani kararma:

Tarihi yarımada ve İstanbul Boğazı hattında kümelenen devasa bulut kütleleri, havadan görüldüğünde kentin tanıdık hatlarını örttü. Bu yoğunlaşma, şehir merkezinde aniden kararan bir gün görüntüsü ortaya çıkardı ve atmosferik koşullarda hızlı bir değişimi işaret etti.

havadan kayıtlar ve yağışın etkileri:

Olay anı, dron kameralarıyla saniye saniye kaydedildi; görüntülerde bulutların hareketliliği ve kentin üzerini kaplama süreci net biçimde izleniyor. Şehrin farklı noktalarından gözlemlenen bu kara bulutların ardından kısa süre içinde sağanak yağış etkisini gösterdi ve yer yer görüş mesafesini azalttı.

Görüntüler, özellikle Tarihi Yarımada üzerindeki mimari silüet ile doğal hava olayı arasındaki kontrastı ortaya koydu. Meteorolojik uyarıların ardından gözlenen bu hızlı gelişim, kentin hava koşularındaki ani değişkenliği bir kez daha hatırlattı.

Vatandaşlar ve sürücüler için uyarılar sürerken, havadan alınan kayıtlar hem görsel bir belge hem de meteorolojik değerlendirmeler için kaynak niteliği taşıdı.

İSTANBUL&#039;DA ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK ÖNCESİ GÖKYÜZÜNÜ YOĞUN KARA BULUTLAR...

İSTANBUL'DA ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK ÖNCESİ GÖKYÜZÜNÜ YOĞUN KARA BULUTLAR KAPLADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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