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Marmarisli genç ressamlardan Jinan'da uluslararası başarı

Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi öğrencileri, Jinan'daki Uluslararası Kardeş Şehirler Çocuk Resim Yarışması'nda birincilik ve ikincilik elde etti.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:19

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Marmarisli genç ressamlardan Jinan'da uluslararası başarı

Marmarisli gençlerin uluslararası başarısı

Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde resim eğitimi alan öğrenciler, Çin'in kardeş şehirlerinden Jinan'da düzenlenen Uluslararası Kardeş Şehirler Çocuk Resim Yarışması'nda önemli dereceler kazandı. Yarışmada Marmaris'i temsil eden gençler, hem ödüllerle döndü hem de eserleri Jinan'da düzenlenen sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

yarışmanın kapsamı:

Her yıl düzenlenen ve dünyanın farklı ülkelerinden çocukları buluşturan yarışma, bu yıl "Yaşadığın Şehir" temasıyla gerçekleştirildi. Marmarisli öğrenciler, öğretmenleri Ayşe Avcı rehberliğinde hazırladıkları eserlerle uluslararası platformda yeteneklerini gösterme fırsatı buldu.

kazananlar ve sergide yer alan eserler:

Yarışma sonuçlarına göre Beren Dolaner birincilik ödülünü alırken, Elif Ceylan ikincilik ödülüne layık görüldü. Ayrıca Nisa Duru Şenol, Talya Tuğba Candan, Belinay Ülgüner, Kaan Musa Ünal, Berat Sarp Erol, Öykü Tütüncü ve Melek Nur Okan mansiyon ödülü kazanan isimler arasında yer aldı. Dereceye giren eserler Jinan'daki sergide ziyaretçilerle buluştu.

eğitim ve yerel değerlendirme:

Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde verilen eğitimin uluslararası alanda karşılık bulması, kurum ve aileler için memnuniyet kaynağı oldu. Başarıların, çocukların sanatsal gelişimine sunulan desteğin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, öğrencilerin elde ettiği derecelerden duyduğu mutluluğu paylaştı.

Başkan Ünlü, "Kardeş şehrimiz Jinan’da düzenlenen bu özel yarışmada Kültür ve Sanat Evimizde eğitim alan çocuklarımızın böylesine önemli dereceler elde etmesi hepimizi gururlandırdı. Çocuklarımızın sanatla buluşması, yeteneklerini geliştirmesi ve uluslararası platformlarda kendilerini ifade edebilmesi bizim için çok değerli. Başarılarıyla bizleri gururlandıran öğrencilerimizi, onların yetişmesinde emeği olan öğretmenimiz Ayşe Avcı’yı ve aileleri yürekten kutluyorum" dedi.

Bu tür uluslararası katılımlar, Marmarisli genç sanatçıların özgüvenini artırırken, kentte yürütülen sanat eğitimlerinin niteliğine dair somut bir gösterge oluşturuyor. Öğrencilerin elde ettiği dereceler, hem bireysel hem de kurumsal başarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

MARMARİS KÜLTÜR VE SANAT EVİ’NİN GENÇ RESSAMLARINDAN ULUSLARARASI BAŞARI

MARMARİS KÜLTÜR VE SANAT EVİ’NİN GENÇ RESSAMLARINDAN ULUSLARARASI BAŞARI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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