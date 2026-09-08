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Ordu'da narkotik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Ordu'da narkotik ekiplerinin son bir haftadaki operasyonlarında çeşitli uyuşturucular ele geçirildi; 7 gözaltından 4 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ordu'da narkotik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Ordu'da narkotik operasyonu: ele geçirilenler ve tutuklamalar

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda son bir hafta içinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan aramalarda 4,96 gram sentetik kannabinoid, 895 gram skunk, 21,14 gram metamfetamin, 1,13 gram esrar ve 5,20 gram kokain bulundu.

operasyonun ayrıntıları:

Operasyon kapsamında, 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlamalarıyla toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşlemler sırasında ele geçirilen maddelerin tür ve miktarları kayıt altına alındı.

mücadele ve takip:

Emniyet yetkilileri, narkotik suçlarla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirtti ve benzer operasyonların devam edeceğini duyurdu. Bölgedeki denetimlerin artırılması ve suç zincirinin kırılmasına yönelik çalışmalara öncelik verildiği ifade edildi.

ORDU’DA POLİSE EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN 7...

ORDU’DA POLİSE EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN 7 ŞÜPHELİDEN 4’Ü TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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