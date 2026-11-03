Bilecik'te Türkmeneli Caddesi'nde kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü park halindeki tıra çarptı. Olay yerinden edinilen bilgilere göre çarpmanın etkisiyle sürücü ağır yaralandı.

Kaza yeri ve araç bilgileri:

Kazada, 16 ATM 342 plakalı motosikletin sürücüsü Tarık K. (25), yolun sağ tarafında park halindeki 57 AAL 214 plakalı tıra çarptı. Kaza, caddenin askeri istikameti yönünde seyir halindeyken meydana geldi.

Yaralının müdahalesi ve soruşturma:

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı; ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

PARK HALİNDEKİ TIRIN ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI