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Görükle girişindeki alt geçit göle döndü; suyu aşmaya çalışan otomobil yolda kaldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gece etkili sağanak sonrası Görükle girişindeki alt geçit göle döndü; bir otomobil suya girip birkaç metre sonra mahsur kaldı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:32

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Görükle girişindeki alt geçit göle döndü; suyu aşmaya çalışan otomobil yolda kaldı

Olayın gelişimi:

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Görükle girişindeki alt geçit, kent genelinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından hızla su doldu. Bölgeden geçen araçlar ilerleyemeyince bazı sürücüler geri dönmek zorunda kaldı.

Alt geçitten geçmeyi deneyen bir otomobil sürücüsü, aracın geçebileceğini düşünerek yola devam etti. Araç hızla suya girip birkaç metre sonra suya gömüldü ve yolda kaldı; olay saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Görüntülerde neler görülüyor:

Kayıtlarda; suyun yükselme hızı, araçların durumu ve sürücünün geçiş anı net şekilde izlenebiliyor. Görüntüler, geçidin kısa sürede ulaşılmaz hale gelmesini belgeleyerek bölgedeki altyapının yoğun yağışlarda karşılaşabileceği riskleri ortaya koyuyor.

Olay, sürücülere ve yerel yol kullanıcılarına aşırı yağış sırasında alçak kotlu geçitlere dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.

BURSA&#039;DA SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI BATÇIK GÖLE DÖNERKEN, BİR OTOMOBİL İSE SUDAN GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN...

BURSA'DA SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI BATÇIK GÖLE DÖNERKEN, BİR OTOMOBİL İSE SUDAN GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN YOLDA KALDI. O ANLAR ANBEAN AMATÖR KAMERAYA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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