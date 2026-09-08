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Ordu'da trafik güvenliği için yoğun denetim: haftada 16 bin 910 araç kontrol edildi

Ordu Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri son haftada 16 bin 910 araç ve sürücüyü denetledi; 2 bin 788 kişiye işlem yapıldı, 21 araç trafikten men edildi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ordu'da trafik güvenliği için yoğun denetim: haftada 16 bin 910 araç kontrol edildi

Ordu'da trafik güvenliği için yoğun denetim

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, son bir haftada il genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde toplam 16 bin 910 araç ve sürücü incelendi; amaç, yaralanmalı trafik kazalarını azaltmak ve trafikte güvenliği artırmaktı.

kazaların ve denetimlerin kapsamı:

Polis sorumluluk bölgesinde geçen hafta içinde 62 yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, bu olaylarda 95 kişinin yaralandığı bildirildi. Bu tablo, denetimlerin yoğunlaştırılmasının nedenleri arasında gösterildi.

Denetimler sırasında sürücülere yönelik belirlenen ihlaller ve uygulanan cezalar detaylı şekilde kaydedildi. Ekiplerin radar, yol kontrol ve ekip konuşlandırmalarıyla yürüttüğü çalışmalarda öncelik can güvenliği olan uygulamalara verildi.

uygulanan ceza ve işlemler:

Trafik polisleri tarafından tespit edilen başlıca ihlaller ve sayıları şöyle: 54 sürücü alkollü araç kullanmaktan, 49 sürücü modifiyeli araç kullanmaktan, 14 sürücü hatalı şerit değiştirmekten, 27 sürücü kırmızı ışık ihlalinden işlem gördü.

Ayrıca hız ihlallerine yönelik çok sayıda müdahale yapıldı; 655 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 123 sürücüye seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 333 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan ceza uygulandı. Motosiklet sürücüleri arasında 72 kişiye kask kullanmamaktan, 59 sürücüye ise yüksek sesle müzik dinlemek nedeniyle işlem yapıldı.

Tüm bu işlemler sonucunda ekipler toplam 2 bin 788 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden idari işlem uyguladı, 21 araç trafikten men edildi ve 54 sürücü belgesinin geri alınması kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafik denetimlerinin belirlenen plan doğrultusunda süreceğini ve önceliklerinin can güvenliği olduğunu vurguladı. Vatandaşlara da kurallara uymaları, hız ve dikkat konusunda hassas davranmaları çağrısında bulunuldu.

ORDU’DA TRAFİK EKİPLERİNCE SON BİR HAFTADA YAPILAN DENETİMLERDE 16 BİN 910 ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜ...

ORDU’DA TRAFİK EKİPLERİNCE SON BİR HAFTADA YAPILAN DENETİMLERDE 16 BİN 910 ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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