Ordu'da ümitler taekwondo şampiyonası başladı

Ordu ev sahipliğinde ülke çapında kıyasıya mücadele

Türkiye Taekwondo Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası, Ordu'da gerçekleştirilen açılış seremonisiyle start aldı. Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 52 ilden gelen 528 sporcu ile 300 kulüp katılıyor.

katılım ve organizasyon:

Şampiyonada yer alan sporcular, yaş grubu itibarıyla ülke genelinin dikkat çeken yeteneklerini temsil ediyor. Organizasyon boyunca, sporcular madalya ve derece hedeflerken, dereceye giren isimler A Milli Takım aday kadrosuna girebilmek için ter dökecek. Federasyon yetkilileri ve il yönetimi, organizasyonun hem sporcu gelişimi hem de bölgesel spor turizmi açısından önemine vurgu yaptı.

a milli takım hedefi ve törenler:

Turnuvada başarılı olan sporcular, bir ay sonra Hırvatistan'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Takım kadrosuna seçilme hakkı kazanacak. Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, açılışta yaptığı konuşmada, "Bugün burada 52 ilimizden gelen yaklaşık 300 kulüpten 528 sporcunun yarıştığı Ümitler Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyoruz. Bu çok önemli bir organizasyon. Burada şampiyon olan sporcu kardeşlerimiz A Milli Takım'a girerek, bir ay sonra Hırvatistan'da yapılacak olan Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecekler" dedi.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ise son dönemde kentte düzenlenen etkinliklere dikkat çekerek, ocak ayından bu yana ulusal müsabakalar kapsamında 10 binin üzerinde sporcuyu ağırladıklarını söyledi. Yüksel, taekwondonun Türkiye'de en fazla lisanslı sporcuya sahip branşlardan biri olduğunu belirterek, Ümitler şampiyonasının Milli Takım adaylarının çıktığı prestijli bir platform olduğunu vurguladı.

Açılış seremonisinin ardından organizasyon kapsamında doğum günü olan sporcular için pasta kesildi ve protokol üyelerine plaket takdim edildi. Törene Ordu Valisi Muammer Erol, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, siyasi parti temsilcileri ve çeşitli ilgililer katıldı.

Turnuva süresince elde edilecek dereceler, hem kulüplerin hem de bireysel sporcuların 2026 takvimindeki uluslararası hedefleri açısından belirleyici olacak. Ordu'da devam eden müsabakalar, genç sporcuların ulusal kadro yarışındaki performanslarını ölçen önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

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