maç özeti:

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Serikspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşma, takımın başına iki gün önce geçen yeni teknik direktör Ercüment Coşkundere'nin görev aldığı ilk dönemeçlerden biri oldu.

coşkundere'nin ilk değerlendirmesi:

Maç sonrasında konuşan Coşkundere, takımın oyun planında sınırlı müdahaleler yaptıklarını belirtti: "Geçen hafta kazanan bir takımdık. Kadroya dokunmadık. Bir kaç oyun planıyla ilgili konuştuğumuz şeyler oldu. Ben Ümit hocaya da teşekkür ederim. Takımı bu noktaya getirmiş. Futbolun içinde bunlar var."

Teknik adam ayrıca oyuncularına teşekkür ederek, sahadaki performansı ve atmosfer hakkında şunları söyledi: "Bana çok güzel bir ’hoş geldiniz’ yaptılar. Hoş bulduk. İnşallah sezon sonunda hep beraber şampiyonluk kupasını kaldırırız."

hedef ve tablonun etkisi:

Coşkundere, grubun genel durumuna değinerek rakiplerin sonuçlarının kendileri için itici bir güç yarattığını vurguladı: "Bugün grubumuzda üstümüzde bulunan iki takımda kaybetti. Biz ikinci olduk. Dolayısı ile bu bizi daha iştahlı yapıyor."

Yönetim tarafından iki gün önce göreve getirilen teknik ekip, mevcut kadro üzerinden ilerleyip sezona katkı sağlamayı amaçlıyor. Coşkundere'nin sözleri, takım içindeki birlik ve hedef odaklı çalışmanın devam edeceğine işaret ediyor.

ERCÜMENT COŞKUNDERE