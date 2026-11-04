Organ nakli listelerinde 30 binden fazla hasta; günde yaklaşık 13 kişi hayatını kaybediyor

Antalya'da sempozyumda paylaşılan veriler

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen sempozyumda, merkez yetkilileri ve transplantasyon ekipleri organ nakli bekleyen hastaların durumu hakkında bilgi verdi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Aslaner merkezdeki çalışmaların gündelik sonuçlarını ve bağışın önemini paylaştı.

merkezin performansı ve kahraman ekipler:

Aslaner, 'Karaciğer, böbrek ve pankreas nakillerinde en güncel ve gelişmiş cerrahi tekniklerle merkezimiz adına çıtayı her geçen gün daha yukarı taşıyoruz' dedi ve ekip çalışmasına dikkat çekti. Aslaner, ameliyat masasında saatlerce görev yapan sağlık personelinin yanı sıra vefat eden yakınlarının organlarını bağışlayan aileleri ve canlı vericileri de övdü: 'Bu tablonun asıl kahramanları, vefat eden yakınlarının organlarını bağışlayan ailelerdir. En acılı anlarında bile başka bir insana hayat vermeyi seçen bu ailelerin erdemi, kelimelerle ifade edilemeyecek kadar yücedir. Diğer yandan, kendilerinden bir parça vererek sevdiklerine hayat bağışlayan canlı vericilerimizin cesareti de her türlü takdire değerdir. Onlar bu tablonun gerçek mimarlarıdır.'

Merkez yetkilileri, transplantasyon ekiplerinin fedakârlığına vurgu yaparken, hastaların zaman kaybetmeden nakil olmasının hayati önem taşıdığını belirtti. Türkiye'de nakil bekleme listelerinde 30 binin üzerinde hasta bulunduğu, bunun ülke genelinde ciddi bir bekleme yükü yarattığı vurgulandı.

bağış bilinci ve aile içi iletişimin önemi:

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Kulaksızoğlu organ bağışını bir insanın başka bir insana verebileceği en değerli armağanlardan biri olarak nitelendirdi ve toplumda farkındalık oluşturmanın gerekliliğini anlattı. Kulaksızoğlu, 'Organ bağışı, yalnızca bir organın nakledilmesi değil, bir insana yeniden yaşama tutunma fırsatı, bir aileye yeniden umut ve bir çocuğa geleceğini yaşama şansı vermektir. Unutmamalıyız ki organ nakli bekleyen her hasta, yaşam mücadelesini umutla sürdürmektedir. Bu hastalarımız için zaman çok kıymetlidir' ifadeleriyle sürenin önemine işaret etti.

Genel cerrah ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Uzman Yardımcısı Doç. Dr. Kemal Eyvaz ise aile içi iletişimin bağış kararlarında belirleyici olduğunu vurguladı. Eyvaz, Türkiye'de bağışların önemli bir kısmının canlı bağışçılardan sağlandığını, ancak yoğun bakımlarda beyin ölümü gerçekleşen hastalardan yapılacak kadavra bağışlarının da bekleme sürelerini kısaltabileceğini söyledi. Eyvaz, 'Beyin ölümü hem tıbben hem de dinen ölüm olarak kabul ediliyor. Bağış yapılmadığında bu organlar da kişiyle birlikte toprağa gidiyor' diyerek ailelerin önceden bilgilendirilmesinin gereğini aktardı.

Yetkililer, her gün yaklaşık 13 hasta nakil beklerken hayatını kaybediyor uyarısını tekrarladı ve bağış oranlarının artırılması için toplumun tüm kesimlerinden destek istedi. Nakil bekleyen hastalar için organ bağışının hem canlı hem kadavradan yapılabildiği, uygun organ bulunamaması veya doku uyumsuzluğu nedeniyle kayıpların yaşandığı hatırlatıldı.

Sempozyum, organ nakli yapılan hastaların deneyimlerini paylaşması ve katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi. Hastane yetkilileri, bağış bilincini artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini bildirdi ve toplumdan bu sürece destek çağrısı yaptı.

ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE SEMPOZYUM DÜZENLENDİ.