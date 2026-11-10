Karadeniz'de teknoloji girişimlerinin ticarileşme rotası çiziliyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından, TR83 Bölgesi'nde faaliyet gösteren teknoloji girişimlerinin yeni müşterilere ve pazarlara ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen Rota Karadeniz Girişim Ölçeklendirme Programı, İstanbul Ticaret Odası bünyesindeki Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile iş birliği içinde yürütülüyor. Program, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat merkezli girişimlere ürün olgunlaştırma ve ticarileşme desteği sunmayı hedefliyor.

Saha çalışmaları ve başvuru süreci:

Programın Ekim–Aralık 2026 dönemini kapsayan başvuru süreci tamamlandı; dört ilden toplam 42 teknoloji girişimi programa aday oldu. Sahada yürütülen değerlendirme çalışmaları kapsamında, 2-6 Kasım 2026 tarihlerinde OKA ve BTM temsilcileri Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ta Teknokent yönetimleri ile bir araya geldi. Ziyaretlerde girişimlerin geliştirdiği ürün ve hizmetler, mevcut ticarileşme düzeyleri, müşteri profilleri, pazarlama faaliyetleri ve büyüme hedefleri hakkında ayrıntılı bilgi alındı.

Bu görüşmelerde ayrıca girişimlerin yeni müşterilere ve pazarlara erişim sırasında karşılaştıkları güçlükler ile danışmanlık ihtiyaçları tespit edildi. Yerinde temaslar, programın bölgeye özgü önceliklerle şekillenmesine imkan tanıdı.

Birebir danışmanlık ve beklenen çıktılar:

Saha ziyaretleri ve başvuruların değerlendirilmesi sonucu belirlenecek 10 teknoloji girişimi, iki ay sürecek birebir danışmanlık programına dahil edilecek. Her bir girişime, ihtiyaçlarına göre şekillendirilecek toplam 8 saatlik danışmanlık desteği sağlanacak.

Danışmanlık kapsamında yapılacak çalışmalar arasında; ürün ve hizmetlerin pazardaki konumunun değerlendirilmesi, hedef müşteri gruplarının belirlenmesi, yurt içi ve yurt dışı potansiyel pazar analizleri, yeni müşterilere ulaşma yöntemlerinin geliştirilmesi ile marka, pazarlama ve dijital tanıtım stratejilerinin güçlendirilmesi yer alıyor. Ayrıca potansiyel müşteri ve iş ortaklarıyla bağlantı kurmaya yönelik faaliyetler yürütülecek ve her girişim için Ticarileşme Potansiyeli ve Pazarlama Stratejisi dokümanı hazırlanacak.

Sürdürülebilir büyüme ve demoday:

Program, genel eğitim yaklaşımlarından farklı olarak girişimlerin mevcut ürünleri, satış yapıları ve büyüme hedefleri esas alınarak özelleştirilmiş destek sunuyor. Bu yaklaşımın amacı, TR83 Bölgesi'ndeki teknoloji girişimlerinin ticarileşme kapasitelerini artırmak ve yeni müşteri ile pazar erişimlerini kolaylaştırmak olarak belirtildi.

Programın sonunda katılımcı girişimlerin ilerlemelerini sergileyecekleri bir Demoday etkinliği düzenlenmesi planlanıyor. OKA ve BTM iş birliğiyle yürütülen bu adımlar, bölgesel girişimcilik potansiyelinin ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlama hedefi taşıyor.

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA) TARAFINDAN, TR83 BÖLGESİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİNİN YENİ MÜŞTERİLERE VE PAZARLARA ULAŞMALARINI DESTEKLEMEK AMACIYLA ROTA KARADENİZ GİRİŞİM ÖLÇEKLENDİRME PROGRAMI HAYATA GEÇİRİLDİ. İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO) BÜNYESİNDEKİ BİLGİYİ TİCARİLEŞTİRME MERKEZİ (BTM) İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN PROGRAM KAPSAMINDA AMASYA, ÇORUM, SAMSUN VE TOKAT’TAKİ TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİNE ÜRÜN OLGUNLAŞTIRMA VE TİCARİLEŞME DESTEĞİ SUNULUYOR.