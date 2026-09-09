örgüyle bahçesini giydiren el emeğiyle sokak hayvanlarını destekliyor

örgüyle süslenen bahçesi ve emekle beslenen bir yaşam

Karabük'ün Yaylacık Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki Aliye Yavru, çocuk yaşta başladığı el işi tutkusunu 60 yıldır sürdürüyor. Bahçesindeki ağaçları, saksı çiçeklerini ve el emeği ürünlerini örgüyle süsleyen Yavru, yaptıklarını satarak hem ev ekonomisine katkıda bulunuyor hem de elde ettiği gelirle sokak hayvanlarının bakım masraflarını karşılıyor.

yıllara yayılan ustalık:

Yavru, terzilikle 12 yaşında tanıştığını anlatıyor. "Kendimi hatırladığım kadarıyla 12 yaşımda başladım. Hatta 12 yaşımda gelin olacak bir kıza elbise diktim. Nasıl kestim, nasıl diktim? O ne cesaretti" diye konuşuyor. Daha sonra terzilik eğitimi almak için kursa giden Yavru, öğrendiklerini başkalarına da aktardı. Zaman içinde çiçek, anahtarlık, oyuncak, seccade ve kanaviçe gibi farklı ürünler üretmeye başladı ve bunlar toplum içinde ilgi gördü.

ağaçlarımı da giydirdim:

Örgü sevgisini bahçesindeki ağaçlara da yansıtan Yavru, kendi elleriyle diktiği ağaçları ve saksı çiçeklerini örgülerle süslediğini söylüyor. Bu süslemelerin yaklaşık 10 yıldır devam ettiğini belirten Yavru, bazı olumsuz yorumlara rağmen uygulamanın ağaçlara zarar vermediğini vurguluyor: "Bazıları bana, ağaçları giydirdim diye kötü yorum yapanlar oldu ama ben böyle seviyorum. 10 senedir o ağaç o şekilde. Hiçbir zararı da olmadı, nefes de alıyor. Ağacın bir yerini kapatmadım ki. Sadece süsledim."

el emeğiyle sokak hayvanlarına destek:

Yavru, ürettiği ürünlerin bir bölümünü ihtiyaç sahiplerine hediye ediyor, kalanını ise satarak elde ettiği gelirle sokak hayvanlarının mama ve veteriner giderlerine ayırıyor. Evinde ve çevresinde çok sayıda kediye baktığını söyleyen Yavru, "Kedilerim var. On tane yanımda beslediğim var, bir o kadar da dışarıdan geliyor. Onlara her ay paket paket mamalar, yaş mamalar alıyorum. Veteriner masrafları oluyor" ifadelerini kullanıyor. Satışlardan sağlanan gelir, hem hayvanların ihtiyacını karşılamaya hem de ev bütçesine katkı sağlamaya yardımcı oluyor: "Ben bunları satabildikçe onlara daha iyi bakmaya çalışıyorum. Ev bütçeme de katkım oluyor."

Yavru, çalışmalarını daha önce "Aliyana Örgü Tasarım" adlı sosyal medya hesabında paylaştığını, hesabının bir süre pasif kaldığını ancak son bir aydır ilginin arttığını belirtiyor. Kendi tanımıyla örgü yaşamının merkezinde: "Benim hayatım bu, benim dünyam bu."

KARABÜK’TE 72 YAŞINDAKİ ALİYE YAVRU, 60 YILLIK ÖRGÜ TUTKUSUYLA BAHÇESİNDEKİ AĞAÇLARI ÖRGÜLERLE SÜSLERKEN, EL EMEĞİ ÜRÜNLERİNDEN ELDE ETTİĞİ GELİRLE SOKAK HAYVANLARININ MAMA VE VETERİNER MASRAFLARINA DESTEK OLUYOR.