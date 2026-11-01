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Orhan Ak: kırılma yakında, umarım bu hafta gelir

Orhan Ak, Trabzonspor deplasmanında 2-0 kaybettikleri maçta planlarının karşılığını alamadıklarını ve kırılmanın bu hafta olmasını umduğunu söyledi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 19:20

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Orhan Ak: kırılma yakında, umarım bu hafta gelir

Orhan Ak basın toplantısında değerlendirme yaptı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan ve deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

maçın gidişatı ve ilk yarı değerlendirmesi:

Ak, özellikle ilk yarıda uyguladıkları oyun planını sahaya yansıttıklarını ancak bunun skor avantajına dönmediğini belirtti. İlk yarının sonunda yedikleri golü talihsiz olarak tanımlayan teknik adam, ikinci yarıda da elde ettikleri bazı pozisyonların olduğunu vurguladı. 2-0'dan sonra geri dönmenin kolay olmadığını kabul etti.

gelecek maça bakış ve umut:

Maç sonrası morali korumaya çalışan Ak, takımın önünde kritik bir periyodun olduğunu söyledi ve 'Bir yerde bir kırılma olacak ama umarım bu hafta olur' diye konuştu. Ayrıca önlerindeki müsabakayı sezonun ilk yarısının finali niteliğinde gördüklerini ve bu maça göre hazırlık yapacaklarını ifade etti.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, ilk yarıda uyguladıkları oyun planının karşılığını...

Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, ilk yarıda uyguladıkları oyun planının karşılığını alamadıklarını belirterek, "Bir yerde kırılma olacak ama umarım bu hafta olur" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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