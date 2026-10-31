Orhangazi Mahallesi'nde araç takla attı; müdahale sonrası sürücü hastaneye sevk edildi

kaza detayları:
Hatay'ın İskenderun ilçesi Orhangazi Mahallesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak ters döndü. Meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.
kurtarma ve sağlık müdahalesi:
Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri, yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı şahıs, gerekli müdahalelerin ardından hastanede tedavi altına alındı.
soruşturma başlatıldı:
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, olayın nedenini tespit etmek üzere çalışma yürütüyor.
İSKENDERUN’DA TRAFİK KAZASINDA YARALANAN VATANDAŞ HBB EKİPLERİNCE KURTARILARAK SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!