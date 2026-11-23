Orta Karadeniz'de yatırım, üretim ve istihdamı güçlendiren süreklilik

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), kuruluşunun 18. yılında bölgedeki katkılarını ve uyguladığı programların sonuçlarını paylaştı. Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde toplamda yaklaşık bin 600 projeye destek veren ajans, mali destekler, planlama çalışmaları ve iş birliği ağlarıyla bölgenin kurumsal kapasitesini artırdı. Paylaşılan rakamlara göre OKA, 6,62 milyar TL hibe desteği ve 3 milyar TL Avrupa Birliği kaynağını bölgeye taşdı; bu rakamlar bölgesel ekonomiye yaklaşık 9,62 milyar TL tutarında doğrudan katkı anlamına geliyor.

Planlama ve kurumsal hafıza katkıları:

OKA yalnızca mali destek sağlamakla kalmadı; hazırladığı analizler, master planlar, strateji çalışmaları ve kültür yayınlarıyla bölgenin karar alma mekanizmalarına kaynak oluşturdu. Bu dokümantasyon, yerel yönetimler ve sektör aktörleri için referans niteliği taşıyarak yatırımların yönlendirilmesinde ve sürdürülebilirlik hedeflerinin belirlenmesinde rol oynadı. Ulusal ve uluslararası iş birlikleri sayesinde iyi uygulama örnekleri ve küresel pazar fırsatları bölgeye taşındı.

Hedefler: yeşil dönüşüm, katma değer ve kadın istihdamı:

OKA'nın çalışma alanları arasında yeşil ve dijital dönüşüm, yüksek katma değerli üretim, yerel değerlerin markalaşması ve teknoloji girişimlerinin ticarileştirilmesi ön planda. Anadoludakiler programı aracılığıyla coğrafi işaretli ve yerel ürünlerin markalaşmasına destek verilirken, Kadın Mühendis Okulu ve kadın girişimciliğine yönelik çalışmalarla kadınların ekonomik hayata katılımı güçlendirilmeye çalışılıyor. Ayrıca teknoloji odaklı girişimlerin ticarileştirilmesi ve lojistik altyapının iyileştirilmesi programları bölgenin rekabet avantajını artırmayı hedefliyor.

OKA, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonu kapsamında bölgesel kalkınmada öncü rolünü sürdürmeyi amaçlıyor. Sağlanan mali ve kurumsal destekler, bölgenin ekonomik potansiyelini harekete geçirerek uzun vadeli kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı hedefliyor.

OKA ORTA KARADENİZ LOJİSTİK MASTER PLANI TOPLANTISI. OKA GENEL SEKRETERİ MEHLİKA DİCLE. ARŞİV.