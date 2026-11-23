Demirci TSO'da yeni yönetim:

Manisa'nın Demirci ilçesinde gerçekleştirilen Demirci Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri tek listeyle tamamlandı. Üyelerin yoğun desteğini alan İbrahim Akarsu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilirken, Meclis Başkanlığı görevine Ahmet Fatih Dilşeker getirildi. Tek listeyle yürütülen seçim süreci, oda içinde birlik ve beraberlik mesajı olarak değerlendirildi.

seçim süreci ve yönetimin öncelikleri:

Oda üyelerinin sandıkta verdiği güvenoyunu karşılayacak bir yönetim hedefleyen Akarsu, seçim sonrası yaptığı açıklamada destek veren tüm üyelere teşekkür etti. Yeni yönetimin önceliklerinin başında ilçenin ticaretini, sanayisini ve istihdamını güçlendirmek geliyor. Akarsu, meclis başkanı ve meslek komitelerinde görev alan üyelerle birlikte hareket edeceklerini vurgulayarak, 'Birlik ve beraberlik tablosu bize büyük bir sorumluluk yüklüyor' ifadelerini kullandı.

meslek komitelerinin dağılımı:

Seçimlerde 8 meslek komitesinde görev alacak isimler de netleşti. Buna göre komitelerde yer alanlar şunlar oldu: 1. Meslek Komitesi: Semih Genç, İsmail Abalı; 2. Meslek Komitesi: Mustafa Altındiş, Mehmet Demir; 3. Meslek Komitesi: İsmail Karakaş, Gökhan Gökçe; 4. Meslek Komitesi: Ali Can Dede, Şeref Ortael; 5. Meslek Komitesi: Ramazan Çalı, Fatih Gökhan; 6. Meslek Komitesi: Ahmet Fatih Dilşeker, Üzeyir Akel; 7. Meslek Komitesi: Fahri Aksoy, Mustafa Özdemir; 8. Meslek Komitesi: İbrahim Akarsu, Ziya Arslan.

Yeni dönem yönetimi, üyelerin taleplerini dinlemeyi, çözüm üretmeyi ve Demirci'nin kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Seçimlerin oda, üyeler ve ilçe için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

MANİSA’NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) SEÇİMLERİNDE TEK LİSTEYLE GİDİLEN SANDIKTAN ÜYELERİN GÜVENOYUYLA ÇIKAN İŞ İNSANI İBRAHİM AKARSU (FOTOĞRAFTAKİ) YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA, AHMET FATİH DİLŞEKER İSE MECLİS BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ.