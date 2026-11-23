İş Bankası ve EBRD COP31 kapsamındaki anlaşmayı imzaladı

Türkiye İş Bankası ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), COP31 kapsamında toplam 151,5 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzaladı. Sağlanan kaynak, yeşil dönüşüm yatırımlarını desteklemek ve genç KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla kullanılacak.

yeşil dönüşüm için ayrılan kaynak:

Kredi paketinin 100 milyon euroluk bölümü, EBRD’nin Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı III (Green Economy Financing Facility - GEFF III) kapsamındaki işletmelerin yeşil dönüşüm yatırımlarına yönlendirilecek. Bu kapsamda sağlanan kaynağın 8 milyon euroluk bölümü, İklim Yatırımları Fonu (Climate Investment Funds’ Clean Technology Fund) tarafından finanse edildi.

genç kobi'lere yönelik destek ve bölgesel öncelikler:

Finansman paketinin 51,5 milyon euroluk diğer bölümü ise Türkiye İş Hayatında Gençler Programı (Türkiye Youth in Business - TurYiB) kapsamında 35 yaş altı gençlerin yönettiği veya sahibi olduğu KOBİ’lerin finansman ihtiyacını karşılamaya ayrıldı. Kaynağın belirli bir bölümü, 6 Şubat 2023’de yaşanan deprem felaketinden etkilenen bölgedeki işletmelere yönlendirilecek.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Ebru Özşuca, iş birliğinin önemine değinerek şunları söyledi: "Yeşil dönüşümü hızlandıran yatırımları ve genç girişimcileri desteklemeyi, sürdürülebilir kalkınmanın temel anahtarı olarak görüyoruz. İlişkilerimizin uzun yıllardır devam ettiği EBRD ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin, işletmelerin dönüşüm yolculuklarına ve genç KOBİ’lerin büyüme hedeflerine katkı sağlayacağına inanıyoruz. İmzaladığımız kredi anlaşmasını, ülkemizin sürdürülebilir büyümesini güçlendirecek önemli bir hamle olarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de yeşil dönüşümü destekleyen, işletmelerin rekabet gücünü artıran ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik eden projeler için uluslararası iş birliklerimizi geliştirmeye devam edeceğiz."

EBRD Finansal Kuruluşlar Yönetici Direktörü Francis Malige ise sürecin zamanlamasına ve uygulama önceliklerine dikkat çekti: "Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yaptığı bu dönemde, finansman paketini İş Bankası ile imzalamak son derece anlamlı. Türkiye İş Bankası ile 15 yılı aşkın süredir gerçekleştirdiğimiz 20’den fazla işlem, öncü bir özel bankanın ülke genelindeki küçük işletmelere yeşil finansmanı nasıl ulaştırabileceğini göstermiştir. Bu yeni paket kapsamında, sağlanacak yeşil finansmanın en az yüzde 40’ı 2023 depremlerinden etkilenen bölgelere yönlendirilecek. Ayrıca bu bölgelerdeki genç girişimcilerin işletmelerini büyütmelerine ve geleceklerini inşa etmelerine destek olunacak."

İŞ BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK LİDERİ EBRU ÖZŞUCA VE EBRD FİNANSAL KURULUŞLAR YÖNETİCİ DİREKTÖRÜ FRANCİS MALİGE