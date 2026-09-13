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Orta refüjden geçme girişimi kazaya döndü: Manavgat'ta 2 yaralı

Manavgat'ta D-400 Antalya Bulvarı'nda motosikletin orta refüjden yolun karşısına geçen N.D.'ye çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, sürücü M.K. ağır.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Orta refüjden geçme girişimi kazaya döndü: Manavgat'ta 2 yaralı

Manavgat'ta motosiklet yayaya çarptı, sürücü ağır durumda

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 kara yolu Ilıca Mahallesi Antalya Bulvarı'nda meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Olayda, emniyet şeridinde seyir halinde olan motosikletin orta refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan N.D.'ye çarpması sonucu sürücü ile yaya yaralandı.

Kaza anı ve araçta yaşananlar:

Edinilen bilgilere göre, Manavgat istikametinden Antalya yönüne giden ve emniyet şeridinde hareket eden motosikleti M.K. idare ediyordu. Motosikletin 42 FLE 63 plakalı olduğu belirtildi. Çarpmanın şiddetiyle motosikletin yaklaşık 400 metre sürüklendiği, hem motosiklet sürücüsü M.K. hem de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya N.D.'nin yaralandığı aktarıldı.

Müdahale ve soruşturma:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü M.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve olayla ilgili detayların yapılacak incelemenin ardından netleşeceğini bildirdi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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