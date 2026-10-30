Ortaca'da kedi ve köpeklere yönelik kapsamlı kuduz aşısı çalışması

Ortaca'da kuduz aşısı uygulamaları sürüyor

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 2026 yılı kuduz aşılama kampanyası kapsamında kedi ve köpeklere yönelik aşılama çalışmaları gerçekleştirildi. Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi ekipleri tarafından yürütülen uygulamalar Dereköy ve Karadonlar mahallelerinde tamamlandı.

çalışmanın amacı:

Yapılan çalışmaların temel hedefi, kuduz hastalığının önlenmesi, hayvan sağlığının korunması ve halk sağlığına yönelik risklerin azaltılmasıdır. Yetkililer, uygulanan aşıların hastalığa karşı koruyucu önlemleri güçlendirdiğini vurguladı ve toplum sağlığını korumada düzenli aşılama programlarının önemine dikkat çekti.

ilçe genelinde devam eden hizmetler:

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen koruyucu hayvan sağlığı hizmetleri ve aşılama çalışmaları ilçe genelinde devam ediyor. Yetkililer, hayvan sahiplerini programlara katılmaya çağırarak, düzenli aşılamanın büyük önem taşıdığını bir kez daha hatırlattı ve vatandaşların sorularıyla müdürlük birimlerine başvurabileceklerini belirtti.

MUĞLA’NIN ORTACA İLÇESİNDE, 2026 YILI KUDUZ AŞILAMA KAMPANYASI KAPSAMINDA KEDİ VE KÖPEKLERE YÖNELİK AŞILAMA ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.