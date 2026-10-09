Ortaçimağıl'da ortak yaşam için ilk tuğla konuldu

Bayburt'un Ortaçimağıl köyünde yapımına başlanacak köy konağı için temel atma programı düzenlendi. Konak, vatandaşların bir araya gelebileceği; sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilebileceği ortak bir yaşam alanı olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Köy konağının amaçları:

Yeni konak, köy içindeki buluşma noktalarını merkezileştirerek toplantılar, kültürel etkinlikler ve sosyal faaliyetler için uygun bir mekân sağlamayı hedefliyor. Projenin, yerel dayanışmayı güçlendirmesi ve köy yaşamına yeni imkânlar sunması bekleniyor.

Temel atma töreni ve katılımcılar:

Temel atma programının ardından köy sakinleriyle sohbet eden Vali Mustafa Eldivan, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi ve köyde yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Programa İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Erden Aktaş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

ORTAÇİMAĞIL KÖYÜNDE KÖY KONAĞININ TEMELİ ATILDI