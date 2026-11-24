Parkta tahribat tespit edildi

Aydın'ın Germencik ilçesi Park Mahallesi'nde, ilçeye yeni yaşam alanları kazandırmak amacıyla yenilenen bir parkta vandalizme dair izler bulundu. Parka vatandaşların spor yapabilmesi için yerleştirilen kondisyon aletlerinin kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yerlerinden söküldüğü ve zarar gördüğü tespit edildi.

Belediye açıklaması:

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada olayın üzüntü verici olduğunu belirtti. Zencirci, kamuya ait alanların korunmasının önemine vurgu yaparak, yaşanan durumla ilgili sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını ve ilgili mevzuat çerçevesinde gereken adımların atılacağını ifade etti.

Toplumsal sorumluluk ve çağrı:

Başkan Zencirci, kamu malına zarar vermenin toplumun ortak hakkına zarar vermek anlamına geldiğini belirterek, ilçeye kazandırılan ortak yaşam alanlarının korunması gerektiğini vurguladı. Belediye yetkilileri, parkların bakım ve denetimi çalışmalarını sürdürürken vatandaşlara da kamu mallarına sahip çıkma çağrısında bulundu.

Olayla ilgili soruşturmanın ve tespit çalışmalarının sürdüğü, sorumluların bulunması halinde mevzuat gereği işlem yapılacağı bildirildi.

AYDIN'IN GERMENCİK İLÇESİNDE PARK MAHALLESİ'NDE YENİLENEN BİR PARKTA BULUNAN SPOR KONDİSYON ALETLERİ KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ YA DA KİŞİLER TARAFINDAN YERLERİNDEN SÖKÜLEREK ZARAR GÖRDÜ. BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ, KAMU MALINA ZARAR VERENLER HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAĞINI AÇIKLADI.