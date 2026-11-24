Hekimhan'da mera tartışması

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, Kurşunlu, Delahasan Yurdu, Söğüt, Alholar ve Kızılmağara başta olmak üzere 12 köyün ortak kullandığı Değirmenpınarı mevkiindeki mera alanında Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi çalışmalarına başlandığı yönündeki iddialar, bölge halkının tepkisini çekti. Vatandaşlar, yıllardır hayvancılık ve arıcılık faaliyetleri için kullanılan alanın proje kapsamında zarar göreceğini belirterek sürecin durdurulmasını istedi.

Mera kullanımı ve kamulaştırma iddiası:

Bir araya gelen köylüler, söz konusu alanın hem günlük hayvancılık hem de geleneksel şenlikler için kullanıldığını vurguladı. Vatandaşlar, arazinin yaklaşık 47 bin dönüm