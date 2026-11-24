Programın amacı ve açılışı:

Aydın Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen program, diyabetli çocuklar ve ailelerinin bir araya gelmesini, hastalık konusunda farkındalığın artırılmasını ve aileler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini hedefledi. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Başhekim Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan, sağlık kuruluşlarının hasta ve ailelerle kurduğu iletişimin önemine dikkat çekti.

Uzman sunumları ve bilgilendirme:

Programda Çocuk Endokrinoloji Hastalıkları Hekimi Uzm. Dr. Reyhan Deveci Sevim “Birlikte Daha Güçlüyüz” başlıklı sunumunda, diyabet yönetiminde aile katılımı ve uzun vadeli bakımın gerekliliğini vurguladı. Dr. Kübra Şen Küçük ise “Diyabette Yeni Çağ” başlıklı konuşmasında güncel yaklaşımlar ve hasta izlemindeki yeniliklere değindi. Çocuk Diyabet Hemşiresi Mücahit Orçan diyabet yönetimi pratiklerine ilişkin bilgiler verirken, Diyetisyen Özge Gümüşburun doğru beslenmenin tedavi sürecindeki rolünü ayrıntılarıyla anlattı.

Etkinlikte ayrıca diyabetli bir çocuğun annesi söz alarak kendi deneyimlerini paylaştı; bu konuşma aileler arasında empati ve dayanışma duygusunu güçlendirdi.

Çocuklar için etkinlikler ve sosyal boyut:

Bilgilendirme oturumlarının ardından program çocuklara ayrılan bölümle devam etti. Animatör gösterileri, palyaço ve sihirbaz gösterileriyle renklenen programda Adnan Menderes Üniversitesi öğrenci topluluğu üyeleri yüz boyama ve çeşitli oyunlarla çocuklara eşlik etti. Katılımcılar, hem eğlenceli vakit geçirip hem de yaşıtlarıyla bir araya gelerek unutulmaz anlar yaşadı.

Etkinlik boyunca vurgulanan ortak mesaj şuydu: diyabetle yaşam yalnızca tıbbi takip ve tedaviden ibaret değildir; bilinç, sevgi, dayanışma ve aile desteği de büyük önem taşır. Hastane yetkilileri, bu tür programların ailelerin bilgi düzeyini artırmasının yanı sıra sosyal destek ağlarını güçlendirdiğini belirtti.

AYDIN ŞEHİR HASTANESİ'NDE DİYABETLİ ÇOCUKLAR VE AİLELERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, HASTALIKLA MÜCADELEDE BİLİNÇ VE DAYANIŞMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLİRKEN ÇOCUKLAR DA ÇEŞİTLİ GÖSTERİ VE OYUNLARLA KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİ.