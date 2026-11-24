Vali Aydoğdu'nun mesajı:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenlerin geleceğe yön veren en önemli meslek gruplarından biri olduğunu vurguladı. Aydoğdu, öğretmenlerin çocukların hayatına dokunan güven, nasihat ve yoğun emekleriyle toplumun gelişiminde merkezi bir rol oynadıklarını belirtti.

Eğitim vizyonu ve ortak hedefler:

Mesajında öğretmenliğin bir milletin geleceğini şekillendiren mesleklerden olduğunu ifade eden Aydoğdu, eğitimin yalnızca bilgi aktarımı olmadığını; aynı zamanda ilim ile irfan, bilgi ile hikmet kazandırma sorumluluğu taşıdığını dile getirdi. Türkiye Yüzyılı hedefine vurgu yaparak bilim, teknoloji, sanat ve düşünce alanlarında söz sahibi olacak gençlerin öğretmenlerin sınıflarında yetiştiğini aktardı.

Aydoğdu, kendi köklerinden beslenen ve dünyayı doğru okuyabilen nesillerin yetiştirilmesinin ortak hedef olduğunu; bunun için öğretmenlerin fedakârlığı ve rehberliğinin vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Yerel buluşmalar ve anılar:

Vali, son 3 yılı aşkın süredir Erzincan'ın dört bir yanında öğretmenlerle bir araya geldiklerini, öğretmenler odasında yapılan sohbetlerde eğitimcilerin öğrenciler için gösterdiği gayreti yakından gördüklerini kaydetti. Emekli öğretmenlere sağlıklı ve huzurlu ömürler diledi; başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden ve görevleri başında şehit düşen öğretmenleri rahmet ve minnetle andı.

Mesajını 'Ömrünü evlatlarımızın güzel yarınlarına adayan bütün öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. İyi ki varsınız!' ifadeleriyle tamamladı.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU