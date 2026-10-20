Aziz Sancar'ın açılış dersi: gençlere çalışmanın kapısını aralayan buluşma

Program ve katılımcılar:

Mersin Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile Akdeniz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene eşi Gwen Boles Sancar, Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, kent protokolü, akademisyenler ve binlerce öğrenci katıldı. Salonun tamamen dolduğu programda Sancar, İngilizce yaptığı sunumla akademik yılın açılış dersini verdi ve bilimsel çalışmalarıyla ilgili bilgiler ile tezini öğrencilerle paylaştı.

Sancar'ın mesajı:

Programda konuşan Prof. Dr. Aziz Sancar, kökenine ve kimliğine vurgu yaparak duygularını paylaştı: "Vatan millet Sakarya sözlerini aşırı kullanıyoruz ama şu bir gerçek ki ben 45 yıldır Amerika’dayım. Burada, Amerika’da ve dünyanın her yerinde ben Türk’üm diyorum. Ben Türk’üm. Bilimin milleti yoktur fakat bilim insanının milleti vardır. O bakımdan ben de onu söyleme isteği duydum ve onunla gurur duyuyorum." Gençlere öğüdü ise sadeydi ve vurguluydu: "Gençlere demek istediğim, bunun kısa yolu yoktur. Çok çalışacaksınız, emek vereceksiniz. Bunun başka yolu yok. Eğer istiyorsanız yaparsınız. Hepinize bana bu onuru verdiğiniz için çok teşekkür ederim."

Sancar ayrıca aile bağlarından ve Mersin ile ilişkilerinden söz etti: "Mardin Savurluyum. Ailem epey yıl önce Mersin’e göç etti. O yüzden hem Mardin hem Mersin memleketim sayılır. Burada sizlerle konuşmak, bu sevincimi ortaklaşa paylaşmak benim için onurdur. Onun için çok sağolun. Başarılar dilerim."

Vali Toros'un değerlendirmesi:

Mersin Valisi Atilla Toros konuşmasında Sancar'ın başarılarının gençler için ilham kaynağı olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Mersin Üniversitemizde 2026-2027 akademik yılı açılış dersi vermeniz hepimiz için ayrı bir anlam taşıyor. İnanıyorum ki sözleriniz gençlerimizin zihinlerinde yeni kapılar açacak, yüreklerinde büyük heyecanlar uyandıracak. Belki bu salondaki bir gencimiz sizden alacağı ilhamla bilim yolculuğunun ilk adımını atacak. Belki bir başkası, insanlığa bir fayda sağlayacak bir buluşa imza atacak. Ve kim bilir, belki de geleceği Nobel ödüllü bilim insanlarından biri şu anda salonda sizi dinliyor." Toros, Türk milletinin bilim ve medeniyet tarihine vurgu yaparak bu başarıların kolektif bir miras olduğunu ifade etti.

Tören kapsamında Mersin Üniversitesi Senatosu'nun kararıyla üniversitenin İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin adı resmen "Prof. Dr. Aziz Sancar İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi" olarak değiştirildiği ilan edildi. Bu adlandırma, etkinlikte hem bir takdir hem de gençlere yönelik motivasyon kaynağı olarak sunuldu.

Program sonunda Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlilerinin hazırladığı kara kalem portre Prof. Dr. Sancar'a hediye edildi ve tören, toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Etkinlik, öğrenciler ile deneyimli bir bilim insanının doğrudan buluştuğu, hem ilham hem de hatırlatıcı mesajlar taşıyan bir açılış olarak kayda geçti.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2026-2027 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ, NOBEL ÖDÜLLÜ BİLİM İNSANI PROF. DR. AZİZ SANCAR'IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.