ÖSYM, Erzincan'da sınav hazırlıklarını kurumlarla masaya yatırdı

toplantının amacı ve katılımcılar:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Erzincan'da gerçekleştirilecek sınavların uygulama süreçlerinin değerlendirilmesi amacıyla il sınav koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıya Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Emre Sazlı, ÖSYM İl Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Ayhan Döner, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak, İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Vahap Yılmaz katıldı.

hazırlıklar, görev dağılımı ve güvenlik:

Toplantıda Erzincan'da yapılacak ÖSYM sınavlarının güvenli, düzenli ve sorunsuz şekilde yürütülmesine yönelik hazırlıklar ele alındı. Sınav süreçlerinde ilgili kurumların görev ve sorumlulukları, alınacak güvenlik tedbirleri ile kurumlar arası koordinasyon konuları detaylı şekilde değerlendirildi.

Katılımcılar görüş alışverişinde bulunarak görev dağılımı, iletişim kanalları ve uygulama protokollerinin netleştirilmesi üzerinde durdu. Toplantı, sınavların sağlıklı şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

ÖSYM İL SINAV KOORDİNASYON TOPLANTISI ERZİNCAN’DA YAPILDI