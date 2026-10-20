Dolar 49,5712 +0,02%
Euro 55,7128 +0,23%
Bist 11.797,70 +3,22%
Altın Gram 6.617,25 -0,19%
EUR/USD 1,1235 +0,16%
Brent Petrol 108,31 -1,13%
--°

ÖSYM, Erzincan'da sınav hazırlıklarını kurumlarla masaya yatırdı

ÖSYM'nin Erzincan'da düzenlediği koordinasyon toplantısında EBYÜ ev sahipliğinde kurum temsilcileri sınav uygulaması, güvenlik ve görev paylaşımını ele aldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 17:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

ÖSYM, Erzincan'da sınav hazırlıklarını kurumlarla masaya yatırdı

toplantının amacı ve katılımcılar:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Erzincan'da gerçekleştirilecek sınavların uygulama süreçlerinin değerlendirilmesi amacıyla il sınav koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıya Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Emre Sazlı, ÖSYM İl Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Ayhan Döner, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak, İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Vahap Yılmaz katıldı.

hazırlıklar, görev dağılımı ve güvenlik:

Toplantıda Erzincan'da yapılacak ÖSYM sınavlarının güvenli, düzenli ve sorunsuz şekilde yürütülmesine yönelik hazırlıklar ele alındı. Sınav süreçlerinde ilgili kurumların görev ve sorumlulukları, alınacak güvenlik tedbirleri ile kurumlar arası koordinasyon konuları detaylı şekilde değerlendirildi.

Katılımcılar görüş alışverişinde bulunarak görev dağılımı, iletişim kanalları ve uygulama protokollerinin netleştirilmesi üzerinde durdu. Toplantı, sınavların sağlıklı şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

ÖSYM İL SINAV KOORDİNASYON TOPLANTISI ERZİNCAN’DA YAPILDI

ÖSYM İL SINAV KOORDİNASYON TOPLANTISI ERZİNCAN’DA YAPILDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aziz Sancar'ın açılış dersi: gençlere çalışmanın kapısını aralayan buluşma
images

Erzincan'da üniversite kampüsünde emniyet ekipleriyle bilinçlenme buluşması
images

Andırın'da kütüphane gençlerin sınav mesaisi için haftanın 7 günü açık
images

Vali Aydın Baruş'tan mesleki eğitim vurgusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dezenformasyon uyarısı: Azerbaycan'da Türk bayrağının indirildiği iddiası gerçeği yansıtmıyor

Çal'da muhtarlara teşekkür belgeleri takdim edildi

Maslak'ta RAMS projesi sel sınavını geçti, kentsel dönüşümün gerekliliği vurgulandı

Romanya'da altı aylık belirsizlik sona erdi: Niculescu hükümeti güvenoyu aldı

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek