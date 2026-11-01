Dolar 49,9356 +0,05%
Euro 55,7510 -0,05%
Bist 10.759,56 -3,63%
Altın Gram 6.259,55 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Ortaokulda kahveli sohbetlerle okul ve aile işbirliği derinleşti

Çankırı Muazzez Served Amaratoğlu Ortaokulunda düzenlenen 'Kahveli Sohbetler' etkinliğinde veliler ve öğretmenler Uzman Psikolog Özge Karataş ile buluştu.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 19:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ortaokulda kahveli sohbetlerle okul ve aile işbirliği derinleşti

Okul ve aile arasındaki bağı güçlendirmek için kahveli sohbetler

Çankırı Muazzez Served Amaratoğlu Ortaokulunda başlatılan "Kahveli Sohbetler" etkinliği, okul ile aile arasında daha yakın bir iletişim ve işbirliği kurmayı amaçlıyor. İlk programa veliler, öğretmenler ve uzman konuk olarak katılan eğitimciler birlikte katıldı.

etkinliğin içeriği:

Programda Uzman Psikolog Özge Karataş eşliğinde Yeni Nesil Veliler İçin Hayatta Kalma Rehberi kitabı ele alındı. Tartışmada, günümüz ebeveynliğinin değişen dinamikleri, çocuklarla sağlıklı iletişim kurmanın pratik yolları ve ailenin çocuk gelişimindeki önemi öne çıktı.

velilerin rolü ve sürdürülebilirlik:

Etkinlik, velilerin kitaplar üzerinden bilgi ve deneyim paylaşmasını teşvik etmeyi hedefliyor. Okul yetkilileri, programın her ay farklı bir kitap ve konukla devam edeceğini belirterek, düzenli buluşmalarla okul-aile bağlarının güçlendirilmesinin amaçlandığını vurguladı.

Toplantı, okul ortamında karşılıklı anlayış ve işbirliğini artırmaya yönelik somut adımlar atılabileceğini gösterdi ve benzer etkinliklerin benimseneceğine işaret etti.

ÇANKIRI’DA BİR ORTAOKULDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE BİR ARAYA GELEN VELİLER OKUL-AİLE BAĞLARINI...

ÇANKIRI’DA BİR ORTAOKULDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE BİR ARAYA GELEN VELİLER OKUL-AİLE BAĞLARINI GÜÇLENDİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tunceli’de pazar mesaisiyle kentte bakım seferberliği
images

Atakum'da Cumhuriyet'in sağlık ve düşünce mirası masaya yatırıldı
images

Yirmi iki yıldır yanında olan anne oğlunun polis hayalini destekliyor
images

Samsat'ta Lukianos’un hiciv mirası akademide yeniden tartışıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kartalın deplasman alarmı: Kasımpaşa'da yine puan kaybı

kasımpaşa ile beşiktaş 2-2 berabere kaldı

Trabzon'un mutfak mirası ödüllerle taçlandı

Üniversiteliler Erzincanspor’un yanında tribünde buluştu

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu