Ortaokulda kahveli sohbetlerle okul ve aile işbirliği derinleşti

Okul ve aile arasındaki bağı güçlendirmek için kahveli sohbetler

Çankırı Muazzez Served Amaratoğlu Ortaokulunda başlatılan "Kahveli Sohbetler" etkinliği, okul ile aile arasında daha yakın bir iletişim ve işbirliği kurmayı amaçlıyor. İlk programa veliler, öğretmenler ve uzman konuk olarak katılan eğitimciler birlikte katıldı.

etkinliğin içeriği:

Programda Uzman Psikolog Özge Karataş eşliğinde Yeni Nesil Veliler İçin Hayatta Kalma Rehberi kitabı ele alındı. Tartışmada, günümüz ebeveynliğinin değişen dinamikleri, çocuklarla sağlıklı iletişim kurmanın pratik yolları ve ailenin çocuk gelişimindeki önemi öne çıktı.

velilerin rolü ve sürdürülebilirlik:

Etkinlik, velilerin kitaplar üzerinden bilgi ve deneyim paylaşmasını teşvik etmeyi hedefliyor. Okul yetkilileri, programın her ay farklı bir kitap ve konukla devam edeceğini belirterek, düzenli buluşmalarla okul-aile bağlarının güçlendirilmesinin amaçlandığını vurguladı.

Toplantı, okul ortamında karşılıklı anlayış ve işbirliğini artırmaya yönelik somut adımlar atılabileceğini gösterdi ve benzer etkinliklerin benimseneceğine işaret etti.

ÇANKIRI’DA BİR ORTAOKULDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE BİR ARAYA GELEN VELİLER OKUL-AİLE BAĞLARINI GÜÇLENDİRDİ.