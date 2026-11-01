Tunceli’de pazar mesaisiyle kentte bakım seferberliği

Hafta sonu sahada yoğun bakım çalışmaları:

Tunceli'de belediye ekipleri pazar günü de kent genelindeki altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdü. Çalışmaların hedefi, vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir yaşam alanı sunmak olarak açıklandı.

Fen İşleri ekipleri kent genelinde bordür düzenleme, asfalt yenileme ve onarım ile taş tahkimat çalışmaları yürüttü. Yapılan müdahaleler, yolların dayanıklılığını artırmaya ve günlük ulaşımı kolaylaştırmaya odaklandı.

Zorlu hava koşullarına karşı hazırlık:

Su ve Kanalizasyon ekipleri, olumsuz hava şartlarına karşı alternatif tali hatların yapımını sürdürdü. Bu çalışmalar, yağış veya don gibi durumlarda su ve kanalizasyon hizmetlerinin sürekliliğini sağlamayı amaçladı.

Pazar alanı ve inşaat denetimleri:

Zabıta ekipleri pazar alanları ile yapımı devam eden inşaatlarda güvenlik, temizlik ve düzen denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler esnaf ve vatandaşların güvenli kullanımını gözeten uygulamalarla yürütüldü.

Belediye yetkilileri, kent genelindeki altyapı ve üstyapı çalışmalarının hafta boyunca devam edeceğini belirtti ve planlanan müdahalelerin program dahilinde sürdürüleceğini aktardı.

TUNCELİ’DE BELEDİYE EKİPLERİ, PAZAR GÜNÜ DE KENT GENELİNDEKİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ.