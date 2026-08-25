OSB koleji'nden 5 mezun ASELSAN'da teknisyen olarak göreve başlayacak

OSB koleji mezunları ASELSAN’da göreve hazırlanıyor

Özel Gaziantep OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu 5 öğrenci, Türkiye’nin savunma sanayisindeki öncü kuruluşlarından ASELSAN bünyesinde çalışmaya hak kazandı. Genç teknisyenler, öncelikle Ankara tesislerinde bir yıl sürecek yoğun bir teknik eğitim programına tabi tutulacak, ardından Gaziantepteki ASELSAN tesislerinde görev yaparak savunma teknolojilerine katkı verecekler.

Eğitim süreci ve görev dağılımı:

OSB Koleji, Makine ve Tasarım Teknolojisi ile Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanlarında uygulamalı eğitim alan öğrencilerinden seçilen mezunları ASELSAN’a yönlendiriyor. Türkiye’nin en büyük lise atölyelerinden birine sahip olan okulda uygulama ağırlıklı verilen eğitim, öğrencilerin sektöre hazır meslek elemanı olarak katılmalarını sağlıyor. Seçilen gençler önce ASELSAN’ın Ankara tesislerinde kapsamlı ve yoğunlaştırılmış bir eğitimden geçirilecek; eğitim tamamlandığında ise teknik kadroda görev almak üzere Gaziantep’e dönecekler.

Bu model, mesleki eğitim ile sanayi arasında doğrudan bir köprü oluşturuyor: öğrenciler kentte aldıkları güçlü uygulamalı eğitimin üzerine Ankara’da uzmanlaşma eğitimi ekleyip, edindikleri bilgi ve beceriyi Gaziantep sanayisine taşımış olacaklar.

OSB'nin mesleki eğitim vizyonu:

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, OSB Koleji mezunu 5 öğrencinin ASELSAN’da kabul edilmesini gurur verici bir gelişme olarak niteledi. Şimşek, 'Gaziantep OSB olarak eğitime verdiğimiz önemin ve desteğin olumlu sonuçlarını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bünyesinde Türkiye’nin en büyük lise atölyelerinden birini bulunduran OSB Kolejimiz, nitelikli teorik ve uygulamalı eğitimiyle mesleki eğitim alanında önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır.' ifadelerini kullandı.

Şimşek, başarıda emeği geçen okul idarecileri, öğretmenler ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, 'Bu başarıda büyük emeği bulunan okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum' dedi. Ayrıca gençlerin Ankara’da eğitim aldıktan sonra Gaziantep’te ASELSAN tesislerinde görev almasının, güçlü bir eğitim altyapısı ve sanayi-okul iş birliğinin somut göstergesi olduğunu vurguladı.

2013-2014 eğitim öğretim yılında faaliyete başlayan Özel Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gaziantep sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik elemanları yetiştirmeyi amaçlıyor. Okulun uygulama ağırlıklı programı ve fiziki altyapısı, sektöre donanımlı mezunlar kazandırma hedefini destekliyor.

Gaziantep OSB yetkilileri, sadece meslek sahibi bireyler yetiştirmekle kalmayıp, aynı zamanda Türkiye’nin teknoloji ve üretim hedeflerine katkı sunabilecek nitelikte insan kaynağı oluşturmayı amaçladıklarını belirtiyor. Şimşek sözlerini, 'Nitelikli iş gücü yetiştirmeye ve Türkiye’nin Millî Teknoloji Hamlesi’ne katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz' şeklinde tamamladı.

ÖZEL GAZİANTEP OSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ