Rektör Gümüşsoy: Malazgirt mirası Anadolu'nun kimliğini şekillendirdi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, zaferin Anadolu’nun tarihî yapısını kalıcı biçimde etkilediğini belirtti. Gümüşsoy, milletçe bu günü hem gurur hem de anma duygusuyla karşıladıklarını ifade etti.

Zaferin tarihî ve toplumsal boyutu:

Rektör Gümüşsoy, mesajında Malazgirt Zaferi sonrasında Anadolu’nun "adım adım Türk ve İslam yurdu haline geldiğini" kaydetti. Metinde, Anadolu’nun zaman içinde barış, huzur ve birlikte yaşama ruhu ile bugünlere geldiği, bu süreçte Türk milletinin adaletli ve hoşgörülü yönetim anlayışının da kökleştiği vurgulandı.

Anma ve birlik çağrısı:

Gümüşsoy ayrıca şanlı zaferin yıl dönümünde, başta Sultan Alparslan olmak üzere Anadolu’yu vatan kılan tüm şehitlerin rahmetle yad edildiğini bildirdi. Mesajında birlik ve beraberliğin önemine işaret eden rektör, milletin dayanışmasının sürmesi temennisinde bulundu ve şükranlarını sundu.

Mesaj, hem tarihî bir dönüm noktasının anılması hem de güncel birlik çağrısının bir ifadesi olarak öne çıktı. ESOGÜ yönetiminin yayımladığı metin, tören veya etkinlik takvimine dair yeni bilgi içermemekle birlikte, Malazgirt’in taşıdığı sembolik anlamı hatırlatmayı amaçladı.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. EMİNE GÜMÜŞSOY, MALAZGİRT ZAFERİ'NİN 955. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA YAYIMLAMIŞ OLDUĞU MESAJDA, "MALAZGİRT ZAFERİ’NİN ARDINDAN ANADOLU ADIM ADIM TÜRK VE İSLAM YURDU HALİNE GELMİŞTİR" DEDİ.